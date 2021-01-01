

غدا.. مثلث سماوي يزين السماء غدا.. مثلث سماوي يزين السماء

يُرصد بسماء الوطن العربي بعد غروب الشمس يوم الجمعة ، 19 مارس 2021، وبداية الليل اقتران القمر والمريخ حيث سيفصل بينهما حوالي درجة واحدة في كوكبة الثور وسيكون القمر بعمر ستة أيام، وسوف ينتظمان في مثلث مع نجم الدبران فوق الأفق الغربي في ظاهرة مشاهدة بالعين المجردة وهي فرصة للتصوير الفلكي.



سيبدو كوكب المريخ، للعين المجردة في صورة نقطة ضوئية حمراء خافته أعلى يمين القمر ( بالنسبة للراصد)، في حين سيكون نجم الدبران إلى أعلى يسار القمر وبسبب المسافة الواسعة جدًا فلن تظهر سويا مع مجال رؤية التلسكوب.



ووفقاً لجمعية الفلكية بجدة، المريخ ضعفت اضاءته مقارنة بما كان عليه في أكتوبر 2020 عندما فاق لمعانه كوكب المشتري رابع المع جسم بعد الشمس والقمر والزهرة لذلك حاليا يظهر المريخ كنقطة ضوئية حمراء متوسطة اللمعان ولكن ليس مثل لمعان نجم الدبران، فمن المعروف أن الأرض تستغرق سنه لتكمل دورة واحدة حول الشمس في حين أن المريخ يستغرق سنتين ، وكان العام الماضي 2020 من الأعوام المثالية لرصد الكوكب ولكن ليس هذا العام 2021 .

