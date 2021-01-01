

«مستخدمو خرائط» جوجل يكتشفون طريقًا غامضًا مثير للجدل «مستخدمو خرائط» جوجل يكتشفون طريقًا غامضًا مثير للجدل

تعد ميزة التجوّل الافتراضي في خرائط جوجل موطنًا لجميع أنواع الصور الغريبة والرائعة، التي يمكن أن تترك المشاهدين مستمتعين، أو مصدومين ومرتبكين أحيانا، لكن المشاهدين يدعون أن مشهدًا محيرًا في أريزونا.



ويدعي المشاهدون، أن اكتشافًا غامضًا في أريزونا على خرائط جوجل يثبت وجود حياة أخرى مجهولة بحسب قولهم، حيث تم اكتشاف طريق سحري، يمتد لمسافة بعيدة ولكن لا يمكن رؤية النهاية، لأن الطريق يختفي ببساطة في الأثير، وعلى يمين الطريق ليس سوى أبيض.



وبحسب الصور ووصف المشاهدين، يمكن رؤية زرقة السماء فوق الطريق، ولكن ذلك يذوب أيضًا إلى اللون الأبيض، ويظهر في الجانب الأيسر من الطريق صور عشب، ولكنه أيضًا يطمس إلى العدم الأبيض البعيد، وقد سارع مستخدمو Reddit بنشر الصور.



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وقد تم تصميم أداة التجوّل الافتراضي للاستخدام كأداة جغرافية جادة، وفي حين أنها يمكن أن تكون مفيدة جدًا لاستكشاف موقع من المنظر الأرضي، إلا أنها تعرض أيضًا بعض الصور المثيرة للاهتمام للغاية.