

لغز طريقة سباحة أسماك القرش والحيتان يُحير العلماء لغز طريقة سباحة أسماك القرش والحيتان يُحير العلماء

أظهر بحث جديد، أن أنواعًا من السلاحف، وسمك القرش، والبطريق، والفقمة، والحيتان تسبح في دوائر، لكن العلماء لم يتوصلوا إلى سبب ذلك.



وبحسب " ديلي ميل"، قام باحثون يابانيون بفحص حركات ثلاثية الأبعاد عالية الدقة لمختلف الحيوانات البحرية، والتي تم جمعها من التكنولوجيا البيولوجية، حيث تستخدم أدوات صغيرة مثبتة على الحيوانات البحرية لتتبع تحركاتها على مدى فترات طويلة من الزمن.



وقد اكشف العلماء أن الحيوانات دارت على التوالي أكثر من مرتين بسرعة زاوية ثابتة نسبيًا، وهذا الاكتشاف مفاجئ جزئيًا لأن السباحة في خط مستقيم هي الطريقة الأكثر فاعلية للتحرك.

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وللوهلة الأولى، قد يبدو ذلك السلوك عشوائيًا، ولكنه قد يخدم عدة أغراض متشابهة، بما في ذلك البحث عن الطعام، والتفاعلات الاجتماعية، والتنقل.وقال مؤلف الدراسة توموكو نارازاكي من جامعة طوكيو: "لقد وجدنا أن مجموعة متنوعة من الحيوانات البحرية الضخمة، أظهرت سلوكًا دائريًا مشابهًا، حيث كانت الحيوانات تدور على التوالي بسرعة ثابتة نسبيًا أكثر من مرتين".كما اكتشف فريق Narazaki لأول مرة، السلوكيات الغامضة للدوران في السلاحف الخضراء الموجهة أثناء تجربة الإزاحة، وقد نقلوا أعشاش السلاحف من مكان إلى آخر لدراسة قدراتهم على الملاحة.وقال نارازاكي: "لأكون صادقًا، شككت في عيني عندما رأيت البيانات لأول مرة لأن السلحفاة تدور باستمرار ، تمامًا مثل الآلة! قال نارازاكي، وعندما عدت إلى مختبري، أبلغت زملائي بهذا الاكتشاف المثير للاهتمام الذين يستخدمون نفس أدوات تسجيل البيانات ثلاثية الأبعاد، لدراسة مجموعة واسعة من أصناف الحيوانات البحرية الضخمة."وأدرك الباحثون بعد ذلك، أن أنواعًا مختلفة من الحيوانات البحرية أظهرت نفس الحركات الدائرية تقريبًا.وأفاد فريق Narazaki ، أنه تم تسجيل بعض أحداث الدوران في مناطق البحث عن الطعام للحيوانات، مما يشير إلى أنه قد يكون لها بعض الفوائد في العثور على الطعام.وعلى سبيل المثال، لاحظ الفريق ما مجموعه 272 حدثًا دائريًا في أربعة أسماك قرش نمر (Galeocerdo cuvier) ، تم وضع علامة عليها قبالة هاواي.و دارت أسماك القرش في مكان ما بين مرتين إلى 30 مرة على أعماق واسعة النطاق (بين 2.5 قدمًا إلى 455 قدمًا)، لكنها حافظت على عمق ثابت نسبيًا خلال كل حدث دائري.وفي الوقت نفسه، تم العثور على حيوانات فقمات فراء القطب الجنوبي (Arctocephalus gazella)، وهي تدور بشكل أساسي خلال النهار على الرغم من أنها تتغذى بشكل أساسي في الليل، مما يشير إلى أن هناك غرض آخر للسباحة بهذا النمط الدائري.وكما بدت أحداث أخرى في الدوران، فلا علاقة لها بالبحث عن الطعام، فعلى سبيل المثال، رأوا سمكة قرش نمر تدور حول أنثى للتودد، كما دار حوت كوفييه ذو المنقار (Ziphius cavirostris) أثناء الصعود من البحث عن الطعام في أعماق البحار المتوسطة (أكثر من 700 متر أسفل).وبدأ الحوت في الدوران عندما عاد إلى الأعماق الضحلة واستمر حتى وصل إلى سطح البحر.وتشير الأدلة من السلاحف البحرية الخضراء (Chelonia mydas)، إلى أن الدوران قد يلعب دورًا ما في الملاحة.ومن الممكن أن يساعد الدوران الحيوانات على اكتشاف المجال المغنطيسي الأرضي، واستخدامه كمصدر للمعلومات الاتجاهية.ومن المعروف أن عددًا من الحيوانات الأخرى لديها حساسية تجاه المجال المغناطيسي للأرض، بما في ذلك فئران الخلد العمياء والحيتان وحتى النحل.وقال نارازاكي: "أكثر ما أدهشني هو أن السلاحف الموجهة تقوم بسلوك دائري في مواقع تبدو مهمة من الناحية الملاحية، مثل قبل الاقتراب النهائي لهدفها مباشرة".وأشار الفريق إلى أن دراستهم تفتقر إلى المعلومات حول البيئة المحيطة مثل المناظر الطبيعية، والمعالم، ووجود أفراد آخرين من نفس النوع، أو الأنواع الأخرى، مما قد يعطي مزيدًا من الأدلة.ويقول الباحثون في ورقتهم المنشورة في iScience إن "التحليل المتزامن للحركات ثلاثية الأبعاد عالية الدقة وتسجيلات الفيديو التي ينقلها الحيوان، سيكون مفيدًا لفحص الحركات الدائرية في سياق التفاعلات الاجتماعية و / أو التقاط الفريسة".وفي الدراسات المستقبلية، يخطط الفريق لفحص حركات الحيوانات فيما يتعلق بالحالة الداخلية للحيوانات، والظروف البيئية للعثور على مزيد من القرائن حول سبب دورانها.وقد تكشف الدراسات البيولوجية للحركات الدقيقة، بما في ذلك الدوران ، في المزيد من الأنواع البحرية عن سلوكيات مهمة تم تجاهلها من قبل.