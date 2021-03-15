

استقرار أسعار الذهب في مصر بداية تعاملات اليوم 18 مارس استقرار أسعار الذهب في مصر بداية تعاملات اليوم 18 مارس

واصلت أسعار الذهب في مصر، استقرارها في بداية تعاملات اليوم الخميس 18 مارس 2021، حيث شهدت الأسعار في مصر، حالة من التذبذب خلال تعاملات الأسبوع الثاني من شهر مارس 2021، مالت إلي التراجع.



وانخفضت أسعار الذهب في مصر، خلال تعاملات الأسبوع الثاني من مارس 2021، بقيمة تراوحت بين 7 جنيهات و11 جنيهاً، بينما تراجع عيار 21 بقيمة بلغت 9 جنيهات بسعر الجرام الواحد دون المصنعية.



وتنشر«بوابة أخبار اليوم» أسعار الذهب في مصر، والتي قد تختلف من محل صاغة لآخر، طبقًا للنطاق الجغرافي على مستوى محافظات الجمهورية.

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وسجلت أسعار الذهب في مصر اليوم، عيار 21 نحو 760 جنيهًا، وعيار 18 نحو 651 جنيهًا، وعيار 24 نحو 869 جنيهًا، والجنيه الذهب سجل نحو 6080 جنيها.وقال إيهاب واصف نائب رئيس شعبة الذهب والمجوهرات بالاتحاد العام للغرف التجارية، في تصريحات سابقة لبوابة أخبار اليوم، إن ارتفاع عائد سندات الخزانة الأمريكية لأعلى مستوى له أدى لتراجع أسعار الذهب العالمية وبالتالي انعكس ذلك على أسعار الذهب في مصر وانخفضت أسعاره محليا.