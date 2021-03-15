واصلت أسعار الذهب في مصر، استقرارها في بداية تعاملات اليوم الخميس 18 مارس 2021، حيث شهدت الأسعار في مصر، حالة من التذبذب خلال تعاملات الأسبوع الثاني من شهر مارس 2021، مالت إلي التراجع.
وانخفضت أسعار الذهب في مصر، خلال تعاملات الأسبوع الثاني من مارس 2021، بقيمة تراوحت بين 7 جنيهات و11 جنيهاً، بينما تراجع عيار 21 بقيمة بلغت 9 جنيهات بسعر الجرام الواحد دون المصنعية.
وتنشر«بوابة أخبار اليوم» أسعار الذهب في مصر، والتي قد تختلف من محل صاغة لآخر، طبقًا للنطاق الجغرافي على مستوى محافظات الجمهورية.
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
التعليقات على استقرار أسعار الذهب في مصر بداية تعاملات اليوم 18 مارس
هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!
أضف تعليق