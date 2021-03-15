ارتفاع السندات الأمريكية لآجل 10 سنوات إلى أعلى مستوى في 14 شهرًا

ارتفع عائد سندات الخزانة الأمريكية لآجل 10 سنوات خلال تعاملات، اليوم الخميس، ليسجل أعلى مستوى في 14 شهرًا، بعد قرارات الاحتياطي الفيدرالي.
ويأتي ارتفاع عوائد السندات رغم استبعاد المركزي الأمريكي رفع معدلات الفائدة قبل 2023 وإجراء أي تغيير على برنامج شراء الأصول، حيث يرى أن تسارع التضخم في الوقت الحالي شيئاً عابراً مع إعادة فتح الاقتصاد.
وفي حين رفع الاحتياطي الفيدرالي توقعاته بشأن النمو الاقتصادي ومعدل التضخم في العامين الحالي والمقبل.
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