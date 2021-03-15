ارتفاع السندات الأمريكية لآجل 10 سنوات إلى أعلى مستوى في 14 شهرًا

آخر الأخباراخبار المال والاقتصاد › ارتفاع السندات الأمريكية لآجل 10 سنوات إلى أعلى مستوى في 14 شهرًا

صورة الخبر: ارتفاع السندات الأمريكية لآجل 10 سنوات إلى أعلى مستوى في 14 شهرًا
ارتفاع السندات الأمريكية لآجل 10 سنوات إلى أعلى مستوى في 14 شهرًا

ارتفع عائد سندات الخزانة الأمريكية لآجل 10 سنوات خلال تعاملات، اليوم الخميس، ليسجل أعلى مستوى في 14 شهرًا، بعد قرارات الاحتياطي الفيدرالي.

ويأتي ارتفاع عوائد السندات رغم استبعاد المركزي الأمريكي رفع معدلات الفائدة قبل 2023 وإجراء أي تغيير على برنامج شراء الأصول، حيث يرى أن تسارع التضخم في الوقت الحالي شيئاً عابراً مع إعادة فتح الاقتصاد.

وفي حين رفع الاحتياطي الفيدرالي توقعاته بشأن النمو الاقتصادي ومعدل التضخم في العامين الحالي والمقبل.

وكشفت بيانات اقتصادية عن زيادة طلبات إعانة البطالة في الولايات المتحدة خلال الأسبوع الماضي بعكس التوقعات.

وارتفع عائد سندات الخزانة الأمريكية لآجل 10 سنوات إلى 1.75%، بحلول الساعة 1:45 مساءً بتوقيت جرينتشو، هو أعلى مستوى منذ يناير 2020.

كما صعد عائد السندات لمدة 30 عاماً لأعلى مستوى منذ أغسطس عام 2019 عند مستوى 2.5%.

المصدر: اخبار اليوم

قد يعجبك أيضا...
أضف تعليق إقرأ التعليقات (0) أضف إلى المفضلة

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

إقرأ آخر الأخبار

الأكثر قراءة

التعليقات على ارتفاع السندات الأمريكية لآجل 10 سنوات إلى أعلى مستوى في 14 شهرًا

هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أضف تعليق

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
17871

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري

سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر مشاهدة
آخر الفيديوهات
خلال 30 أيام
خلال 7 أيام
اليوم
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager