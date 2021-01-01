

منحة من مجلس الوزراء..6 معلومات عن الحافز الأخضر بمبادرة إحلال السيارات منحة من مجلس الوزراء..6 معلومات عن الحافز الأخضر بمبادرة إحلال السيارات

بات العديد من المالكي السيارات المتقادمة التى سوف تدخل التخريد في ٧ محافظات يبحثون عن آليات الاستفادة من الحافز الأخضر للسيارات



رصدت "بوابة أخبار اليوم" كل ماتريد معرفته تطبيق الحافز الأخضر المقدم لتخريد السيارات و آليات الاستفادة منه وهي كالتالي :



1_ مجلس الوزراء وافق على منح صاحب كل سيارة من المستفيدين بالمبادرة الرئاسية لإحلال السيارات المتقادمة حافز أخضر

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2_الحافز الأخضر هو خصم بنسبة ١٠٪ من ثمن السيارة الجديدة بحد أقصى ٢٢ ألف جنيه للسيارة الملاكي، وبنسبة ٢٠٪ بحد أقصى ٤٥ ألف جنيه لسيارة الأجرة٣_تتولى وزارة المالية من خلال «صندوق تمويل شراء بعض مركبات النقل السريع» التابع للوزارة إدارة آلية عمل المبادرة، والمنصة الإلكترونية، كما تقوم الوزارة باتخاذ إجراءات سداد قيمة الحافز الأخضر كمقدم للسيارة الجديدة إلى شركات السيارات المشاركة فى المبادرة.4_ترتبط طريقة احتساب الحافز بسعر السيارة الجديدة، ويختلف من نوعا لآخر لارتباطه بنسب الخصم يحصل عليها المصنع، وتتمثل في الإعفاء من ضريبة القيمة المضافة، وضريبة الجدول، فضلا عن بعض الرسوم الجمركية على مدخلات الإنتاج المستوردة من الخارج.5_سيتم خصم قيمة الحافز من سعر السيارة التي يختارها العميل، قبل الاتفاق مع البنوك على برنامج التقسيط .6_تم تسمية الحافز الجديد «بالأخضر» لان المركبات الجديدة ضمن المبادرة ستعمل بالغاز الطبيعي، بما يجعلها صديقة للبيئة، كما ستوفر من استخدامات الوقود التقليدية سواء البنزين أو السولار.