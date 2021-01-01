مع بدء الفصل الدراسى الثانى .. تعر ف على شروط الالتحاق بالتعليم المدمج



التعليم المدمج التعليم المدمج

يتساءل الكثير من طلاب الجامعات المصرية المختلفة، عن برامج التعليم المدمج وشروط الالتحاق بها ، وكذاك الأوراق الخاصة بالتقديم ، وذلك للحصول على درجة الليسانس والبكالوريوس بنظام التعليم المدمج، وفي هذا التقرير يستعرض موقع "صدى البلد" شروط الالتحاق والأوراق الخاصة للالتحاق بالتعليم المدمج .



- يقبل فى برامج التعليم المدمج الحاصلين على المؤهلات العليا (بكالوريوس - ليسانس) بعد حصولهم على المؤهل مباشرة،.



- يجب أن يكون المتقدم حاصل على مؤهل فوق المتوسط بنظام العامين ( ثانوية عامة + عامين معهد ) بعد حصولهم على المؤهل دون وجود فاصل زمني.

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- يتم قبول الحاصلين على شهادة الثانوية العامة او ما يعادلها من المؤهلات المتوسطة بعد مرور عامين على الأقل من تاريخ الحصول على المؤهل.وكان قد أصدر الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، اليوم، قرارا بتكليف الدكتور عصام زكريا محمود جميل الأستاذ المساعد بكلية الآداب، مديرًا لمركز التعليم المدمج بالجامعة لمدة عامين.وشغل الدكتور عصام جميل، عدة مناصب قيادية بالجامعة، حيث شغل مؤخرا منصب مدير مركز خدمة المجتمع خلال الفترة من يونيو 2019 وحتى فبراير 2021، كما شغل منصب نائب مدير مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس بالجامعة من مايو 2018 وحتى يونيو 2019، وهو عضو لجنة الإرشاد الأكاديمي لمقررات المتطلبات الجامعية بجامعة القاهرة، والمستشار العلمي لمركز تطوير الأداء الجامعي بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا.