قواعد التحدث بكفاءة وبطريقة لائقة

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التحدث بكفاءة وبطريقة لائقة

القدرة على التحدث بكفاءة لبناء الكلام، واحدة من أهم المهارات في حياة كل شخص، كيف نحقق البساطة والوضوح في التواصل مع الشخص؟

التخلي عن الكلمات الزائدة مثل:
"هنا" ، "مثل" ، "قصير" ، "في الواقع" ، "على التوالي" ، "صحيح" ... وأي كلمات وعبارات متكررة مزعجة أخرى. إنها تسد حديثنا.

تحدثي أقل واستمع أكثر، إستمعي إلى المتكلم حتى النهاية دون مقاطعةلا تتلفظي بمصطلحات اجنبية.

تجنبي الحديث عن مشاكلك، ومشاكل الغير، لا تظهري نقاط ضعف أقاربك وعائلتك.

لا تتحدثي فى اشياء غير مهمة بالنسبة لمن هو أمامك وان كانت مهمه بالنسبة لك.

اتركي المتحدث يرصد ما هو المفضل لديه، والذي يثير اهتمامة، فيمكنك التحدث فيه فهذا يكون شيقا بالنسبة لكل منكما.

المصدر: موقع mediacl news today

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