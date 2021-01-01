قواعد التحدث بكفاءة وبطريقة لائقة

القدرة على التحدث بكفاءة لبناء الكلام، واحدة من أهم المهارات في حياة كل شخص، كيف نحقق البساطة والوضوح في التواصل مع الشخص؟
التخلي عن الكلمات الزائدة مثل:
"هنا" ، "مثل" ، "قصير" ، "في الواقع" ، "على التوالي" ، "صحيح" ... وأي كلمات وعبارات متكررة مزعجة أخرى. إنها تسد حديثنا.
تحدثي أقل واستمع أكثر، إستمعي إلى المتكلم حتى النهاية دون مقاطعةلا تتلفظي بمصطلحات اجنبية.
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