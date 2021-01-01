

طريقة عمل كيش الدجاج طريقة عمل كيش الدجاج

تقدم الشيف زينب مصطفى طريقة عمل كيش الدجاج بمذاق لا يقاوم وشكل مشهى ولذيذ ومغذي ومفيد لعشاق الدجاج.



مقادير كيش الدجاج



2 عجينة باف باستيري حجم كبير مفرودة

2 صدور دجاج مكعبات

1 ثمرة فلفل رومي مكعبات

بصلة مفرومة

بقدونس مفروم ناعم

ملح

فلفل أسود

توابل

دجاج

أصابع كابوريا قطع

2 بيضة

250 جرام جبن شيدر مبشور

1 و نصف كوب زبادي

1 ملعقة صغيرة زعتر جاف

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طريقة تحضير كيش الدجاجللحشو* يضاف الزعتر الجاف لخليط الدجاج و يقلب جيدا ثم تضاف توابل الدجاج و مكعبات الفلفل الأخضر و الملح و الفلفل الأسود و يقلب جيدا مرة أخرى ثم يضاف البقدونس المفروم* ترفع الطاسة من على النار عند تمام النضج ثم تضاف قطع أصابع الكابورياللصوص* في وعاء يخلط الزبادي مع الزعتر و البيض و البقدونس المفروم* في طاسة تفرد عجينة الباف باستيري و يخرم باستخدام الشوكة ثم تضاف الجبنة الشيدر المبشورة و توضع في الفرن على درجة حرارة 180 لمدة 20 دقيقة* تخرج من الفرن ثم تحشى بخليط الدجاج و الكابوريا و يضاف طبقة خليط الزبادي ثم تضاف جبنة الشيدر المبشورة على الوجه* توضع في الفرن و تترك حتى تمام الطهي* تقدم ساخنة