طريقة عمل كيش الدجاج

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طريقة عمل كيش الدجاج

تقدم الشيف زينب مصطفى طريقة عمل كيش الدجاج بمذاق لا يقاوم وشكل مشهى ولذيذ ومغذي ومفيد لعشاق الدجاج.

مقادير كيش الدجاج

2 عجينة باف باستيري حجم كبير مفرودة
2 صدور دجاج مكعبات
1 ثمرة فلفل رومي مكعبات
بصلة مفرومة
بقدونس مفروم ناعم
ملح
فلفل أسود
توابل
دجاج
أصابع كابوريا قطع
2 بيضة
250 جرام جبن شيدر مبشور
1 و نصف كوب زبادي
1 ملعقة صغيرة زعتر جاف

طريقة تحضير كيش الدجاج
للحشو

* يضاف الزعتر الجاف لخليط الدجاج و يقلب جيدا ثم تضاف توابل الدجاج و مكعبات الفلفل الأخضر و الملح و الفلفل الأسود و يقلب جيدا مرة أخرى ثم يضاف البقدونس المفروم

* ترفع الطاسة من على النار عند تمام النضج ثم تضاف قطع أصابع الكابوريا

للصوص
* في وعاء يخلط الزبادي مع الزعتر و البيض و البقدونس المفروم

* في طاسة تفرد عجينة الباف باستيري و يخرم باستخدام الشوكة ثم تضاف الجبنة الشيدر المبشورة و توضع في الفرن على درجة حرارة 180 لمدة 20 دقيقة

* تخرج من الفرن ثم تحشى بخليط الدجاج و الكابوريا و يضاف طبقة خليط الزبادي ثم تضاف جبنة الشيدر المبشورة على الوجه

* توضع في الفرن و تترك حتى تمام الطهي

* تقدم ساخنة

المصدر: elbalad

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