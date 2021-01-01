وصفات مبتكرة لأطباق المكرونة

أطباق المكرونة
يمكنك تحضير المكرونة بطرق سهلة وسريعه لأمهر الشيفات إليك طريقة عمل مكرونة بالمقادير والخطوات.
مكرونة بولونيز للشيف زينب مصطفى
المقادير:
مقادير مكرونة سباجيتي بولونيز
2 كيس مكرونة سباجيتي مسلوقة
لخليط اللحمة المفرومة
1 كيلو لحمة مفرومة
ملح
فلفل أسود
2 ملعقة كبيرة كزبرة وبقدونس مفرومين
1 كيلو طماطم مقشرة معصورة
بابريكا
زنجبيل بودرة
ثوم بودرة
زيت نباتي
التزيين
جبن شيدر مبشور
أوراق ريحان
طريقة تحضير مكرونة سباجيتي بولونيز
* يشوح البصل في زيت ثم تضاف اللحمة وكزبرة وبقدونس وتتبل بملح وفلفل وبابريكا وزنجبيل وثوم بودرة وتشوح حتى تمام السواء
* يضاف عصير الطماطم
* ثم تغرف المكرونة الاسباجيتي وتغطى بخليط اللحمة المفرومة
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مكرونة فرن مسلوقة
لحمة مفرومة
بصل
ثوم
بهارات
جوزة الطيب
ثوم بودرة
بصل بودرة
فلفل رومي اخضر
زبدة
لبن
دقيق
كريمة
جبنة شيدر أحمر وأصفر
جبنة موتزاريلا
مكعب مرقة
صلصة طماطم
ملح
فلفل أسود
طريقة تحضير مكرونة بالبشاميل والجبن
-تشوح اللحمة المفرومة مع البصل المفروم والبهارات وجوزة الطيب وبودرة البصل وبودرة الثوم والثوم المفروم والملح والفلفل الأسود فى الزيت أو الزبدة على النار
-يضاف الفلفل الرومي وصلصة الطماطم والقليل من الماء ويقلب كل الخليط
-يشوح الدقيق فى الزبدة على النار
-تضاف التوابل واللبن ويقلب كل الخليط على النار
-يمكن إضافة الملح والفلفل الأسود ومكعبات المرقة والماء حسب الرغبة
-يوضع جزء من البشاميل فى البايركس مع القليل من الكريمة
-تخلط الجبنة المبشورة مع اللحمة المفرومة وجزء من البشاميل والمكرونة
-يقلب خليط المكرونة وتوضع فى البايركس
-يضاف على الوجه المزيد من البشاميل والجبنة
-توضع فى الفرن حتى تمام النضج ويحمر الوجه
-تقدم المكرونة
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