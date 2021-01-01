وصفات مبتكرة لأطباق المكرونة



أطباق المكرونة أطباق المكرونة

يمكنك تحضير المكرونة بطرق سهلة وسريعه لأمهر الشيفات إليك طريقة عمل مكرونة بالمقادير والخطوات.



مكرونة بولونيز للشيف زينب مصطفى



المقادير:

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مقادير مكرونة سباجيتي بولونيز2 كيس مكرونة سباجيتي مسلوقةلخليط اللحمة المفرومة1 كيلو لحمة مفرومةملحفلفل أسود2 ملعقة كبيرة كزبرة وبقدونس مفرومين1 كيلو طماطم مقشرة معصورةبابريكازنجبيل بودرةثوم بودرةزيت نباتيالتزيينجبن شيدر مبشورأوراق ريحانطريقة تحضير مكرونة سباجيتي بولونيز* يشوح البصل في زيت ثم تضاف اللحمة وكزبرة وبقدونس وتتبل بملح وفلفل وبابريكا وزنجبيل وثوم بودرة وتشوح حتى تمام السواء* يضاف عصير الطماطم* ثم تغرف المكرونة الاسباجيتي وتغطى بخليط اللحمة المفرومةاقرأ إيضا..طريقة عمل مكرونة بالفراخ بـ 3 وصفات لذيذة ومتنوعةمقادير مكرونة بالبشاميل والجبن للشيف أميرة شنبمكرونة فرن مسلوقةلحمة مفرومةبصلثومبهاراتجوزة الطيبثوم بودرةبصل بودرةفلفل رومي اخضرزبدةلبندقيقكريمةجبنة شيدر أحمر وأصفرجبنة موتزاريلامكعب مرقةصلصة طماطمملحفلفل أسودطريقة تحضير مكرونة بالبشاميل والجبن-تشوح اللحمة المفرومة مع البصل المفروم والبهارات وجوزة الطيب وبودرة البصل وبودرة الثوم والثوم المفروم والملح والفلفل الأسود فى الزيت أو الزبدة على النار-يضاف الفلفل الرومي وصلصة الطماطم والقليل من الماء ويقلب كل الخليط-يشوح الدقيق فى الزبدة على النار-تضاف التوابل واللبن ويقلب كل الخليط على النار-يمكن إضافة الملح والفلفل الأسود ومكعبات المرقة والماء حسب الرغبة-يوضع جزء من البشاميل فى البايركس مع القليل من الكريمة-تخلط الجبنة المبشورة مع اللحمة المفرومة وجزء من البشاميل والمكرونة-يقلب خليط المكرونة وتوضع فى البايركس-يضاف على الوجه المزيد من البشاميل والجبنة-توضع فى الفرن حتى تمام النضج ويحمر الوجه-تقدم المكرونة