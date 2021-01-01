بمجرد تناولها.. أطعمة تجعلك تشعر بالنعاس



أطعمة تجعلك تشعر بالنعاس أطعمة تجعلك تشعر بالنعاس

لقد عانينا جميعًا من هذه الرغبة المفاجئة في أخذ قيلولة بعد الوجبة مباشرة. اتضح أنه ليس فقط حبنا للنوم أو قضاء يوم شاق في العمل يمكن أن يسبب النعاس : إنه أيضًا نوع الطعام الذي نستهلكه كل يوم.



إليك وفقا لموقع برايت سايد أطعمة يمكن أن تسبب النعاس ، خاصة عند تناولها معًا.



منتجات الألبان

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من بين جميع منتجات الألبان الأخرى ، تتمتع الأجبان الصلبة بأكبر قدر من الاسترخاء لأنها تحتوي على كمية كبيرة من الكالسيوم. ستؤدي إضافة البسكويت إلى الجبن إلى تأثير أقوى على النوم حيث تعمل الكربوهيدرات على تكثيف وظيفة التربتوفاناللوزاللوز غني بمادة التربتوفان ، وهو حمض أميني ينتج الميلاتونين والذي يعرف باسم "هرمون النوم". بالإضافة إلى ذلك ، هذه المكسرات مليئة بالمغنيسيوم الذي يخفف من توتر العضلات ويجعلك تشعر بالنعاسالموزيؤدي السكر والبوتاسيوم والمغنيسيوم الموجود في الموز إلى دخول التربتوفان إلى عقلك بسهولة ويسبب النعاس.عين الجمليحتوي الجوز على كمية أقل من التربتوفان من اللوز ، ومع ذلك فإن له مصدر الميلاتونين الخاص به. أظهرت الأبحاث أن الجوز يزيد من مستوى هذا الهرمون في الدم ويجعلك تشعر بالنعاس الشديد.الكرزالكرز يحتوي على نسبة عالية من الميلاتونين. ومع ذلك ، فإن تناول حفنة من الكرز الطازج لن يحدث فرقًا. شرب كوب من عصير الكرز يجعلك تنام في لمح البصر.شاي البابونجالبابونج مليء بالجليسين ، وهو حمض أميني له تأثير مهدئ خفيف يريح العضلات والجهاز العصبي. بعد كوب من شاي البابونج ، بالكاد يمكنك إبقاء عينيك مفتوحتينبذور اليقطينبالإضافة إلى التربتوفان ، تحتوي بذور اليقطين على كميات كبيرة من الزنك والمغنيسيوم. هذه المركبات تجعلك هادئًا ومسترخيًا ، وبالكاد يمكنك مقاومة إغراء النعاس لبضع دقائق.