استبعاد بن شرقي وبدر بانون من قائمة المغرب لمواجهتي موريتانيا وبورندي

أعلن وحيد خاليلوزيتش المدير الفني لمنتخب المغرب، قائمة أسود الأطلس، استعدادا لمواجهتي موريتانيا وبورندي، ضمن منافسات تصفيات كأس الأمم الأفريقية 2022. وشهدت قائمة منتخب المغرب، استعباد أشرف بن شرقي نجم فريق الزمالك، وبدر بانون مدافع الأهلي. وجاءت قائمة منتخب المغرب كالتالي: ياسين بونو - منير المحمدي - أنيس الزنيتي - أشرف حكيمي - نبيل درار - عصام شباك - نايف أكرد - آدم ماسينا - زهير فضال - سفيان شاكله - غان ساسي - سفيان أمرابط - يحيى جبران - عادل تعرابت - سليم املاح - أيمن برقوق - أسامة طنان - حكيم زياش - سفيان رحيمي - زكريا أبو خلال - يوسف العربي - أيوب الكعبي - يوسف النصيري - منير الحدادي.

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