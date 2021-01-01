أصدرت وزارة الخارجية الكويتية، اليوم الخميس، بيانا رسميا بشأن فرض مصر رسوم تأشيرة دخول على المواطنين الكويتيين.
وجاء في البيان الذي نشرته الوزارة على صفحتها الرسمية في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "تود سفارة دولة الكويت في القاهرة إحاطة جميع المواطنين الكويتيين الراغبين بالسفر إلى جمهورية مصر العربية الشقيقة بأن السلطات المصرية فرضت رسوم تأشيرة دخول على جميع مواطني الدول العربية، بمبلغ قدره 25 دولارا أمريكيا".
وأشار البيان إلى أن "القرار دخل حيز التنفيذ منذ تاريخ 13 مارس 2021".
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التعليقات على بيان رسمي من الكويت بعد فرض مصر رسوم تأشيرة دخول على مواطنيها
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