بيان رسمي من الكويت بعد فرض مصر رسوم تأشيرة دخول على مواطنيها

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فرض مصر رسوم تأشيرة

أصدرت وزارة الخارجية الكويتية، اليوم الخميس، بيانا رسميا بشأن فرض مصر رسوم تأشيرة دخول على المواطنين الكويتيين.

وجاء في البيان الذي نشرته الوزارة على صفحتها الرسمية في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "تود سفارة دولة الكويت في القاهرة إحاطة جميع المواطنين الكويتيين الراغبين بالسفر إلى جمهورية مصر العربية الشقيقة بأن السلطات المصرية فرضت رسوم تأشيرة دخول على جميع مواطني الدول العربية، بمبلغ قدره 25 دولارا أمريكيا".

وأشار البيان إلى أن "القرار دخل حيز التنفيذ منذ تاريخ 13 مارس 2021".

وكانت وزارة الداخلية المصرية أصدرت، في وقت سابق، قرارا ينص على تحصيل رسم تأشيرة الدخول إلى مصر من مواطني جميع الدول العربية.

واستثني القرار الدول التي ترتبط مع مصر باتفاقيات ثنائية أو إقليمية تتضمن الإعفاءات المتبادلة من رسوم التأشيرات.

المصدر: elbalad

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