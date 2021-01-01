

شاهد.. قطار يصطدم بـ توك توك بسمنود دون خسائر في الأرواح شاهد.. قطار يصطدم بـ توك توك بسمنود دون خسائر في الأرواح

شهدت قرية الراهبين التابعة لمركز سمنود بمحافظة الغربية، قبل قليل، اصطدام القطار رقم 967 المتوجه من طنطا إلى المنصورة بتوك توك على شريط القطار وهروب سائق التوك توك.



تلقى اللواء هانى مدحت، مدير أمن الغربية، إخطارا من إدارة شرطة النجدة يفيد بورود بلاغ بوقوع حادث تصادم بين القطار رقم 967 المتجه من طنطا إلى المنصورة بتوك توك على شريط السكة الحديد وهروب سائقه، بعد أن قطع الطريق أمام القطار وقام سائق القطار بعملية الربط والفرامل عليه في اللحظات الأخيرة، وتوقف القطار لحين إنهاء الإجراءات.



تم تحرير محضر بالواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.









