شاهد.. قطار يصطدم بـ توك توك بسمنود دون خسائر في الأرواح

آخر الأخباراخبار مصر › شاهد.. قطار يصطدم بـ توك توك بسمنود دون خسائر في الأرواح

صورة الخبر: شاهد.. قطار يصطدم بـ توك توك بسمنود دون خسائر في الأرواح
شاهد.. قطار يصطدم بـ توك توك بسمنود دون خسائر في الأرواح

شهدت قرية الراهبين التابعة لمركز سمنود بمحافظة الغربية، قبل قليل، اصطدام القطار رقم 967 المتوجه من طنطا إلى المنصورة بتوك توك على شريط القطار وهروب سائق التوك توك.

تلقى اللواء هانى مدحت، مدير أمن الغربية، إخطارا من إدارة شرطة النجدة يفيد بورود بلاغ بوقوع حادث تصادم بين القطار رقم 967 المتجه من طنطا إلى المنصورة بتوك توك على شريط السكة الحديد وهروب سائقه، بعد أن قطع الطريق أمام القطار وقام سائق القطار بعملية الربط والفرامل عليه في اللحظات الأخيرة، وتوقف القطار لحين إنهاء الإجراءات.

تم تحرير محضر بالواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

صورة الخبر: شاهد.. قطار يصطدم بـ توك توك بسمنود دون خسائر في الأرواح

صورة الخبر: شاهد.. قطار يصطدم بـ توك توك بسمنود دون خسائر في الأرواح

المصدر: elbalad

قد يعجبك أيضا...
أضف تعليق إقرأ التعليقات (0) أضف إلى المفضلة

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

إقرأ آخر الأخبار

الأكثر قراءة

التعليقات على شاهد.. قطار يصطدم بـ توك توك بسمنود دون خسائر في الأرواح

هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أضف تعليق

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
17924

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري

سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر مشاهدة
آخر الفيديوهات
خلال 30 أيام
خلال 7 أيام
اليوم
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager