لو متعرفهوش.. إليك فوائد فيتامين u

كلنا يعرف الفيتامين أ، ج، ب المركب، ي، د، ك، ولكن هل سمعتم من قبل عن فيتامين يو (U)؟.
ووفقا لما جاء فى موقع " Timesofindia" فيتامين يو هو اسم لمركب يدعى S- methylmethionine، وقد تم اكتشاف خصائصه العلاجية في خمسينيات القرن المنصرم من قبل الدكتور غارنيت تشيني الأستاذ في كلية طب جامعة ستانفورد الأميركية، إذ وجد أنه يملك مزايا تساهم في التخفيف من حدة المعاناة من القرحة الهضمية خصوصًا تلك التي تنتج من العدوى بالجرثومة الحلزونية (HELICBACTER PYLORI)، ولهذا السبب أطلق عليه اسم الفيتامين المضاد للقرحة، وقد جاء اسم فيتامين U، مشتقًا من الحرف الأول لكلمة ULCER في اللغة اللاتينية.
* كيف يؤثر فيتامين يو على الجسم؟
إن أهم خاصية يتمتع بها هذا الفيتامين تأثيره القوي المضاد للهيستامين، إلى جانب تأثيره المضاد لتصلب الشرايين، وتأثيره المعدل للحموضة المعوية.
ويرتبط فيتامين "يو" بشكل وثيق بتأثيراته المفيدة على الغشاء المخاطي المعدي المعوي، ومن هنا فلا عجب في أن يكون ذا فائدة عظيمة للأشخاص الذين يعانون من مشاكل في الجهاز الهضمي مثل ارتجاع المفرزات المعدية، والقرحة الهضمية، والتهاب المعدة المزمن، والتهاب القولون التقرحي، والفتق الحجابي وغيرها.
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