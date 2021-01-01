لماذا الجلوس لفترات طويلة يضر بصحتك

الجلوس لفترات طويلة
أمراض غير متوقعه يمكن أن تحدث لك إذا جلست طوال اليوم وهذا ليس فقط لأنك تحرق سعرات حرارية أقل بل أولئك الذين يجلسون لفترات أطول أكثر عرضة للإصابة بأمراض القلب بمقدار الضعف
وفقا لموقع " webmed " الجلوس قد يغير طريقة تفاعل جسمك مع الأنسولين ، الهرمون الذي يساعده على حرق السكر والكربوهيدرات للحصول على الطاقة.
الخرف هو الأكثر احتمالا
إذا جلست كثيرًا ، فقد يبدو عقلك تمامًا مثل دماغ شخص مصاب بالخرف مع العلم أن الجلوس يزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب والسكري والسكتة الدماغية وارتفاع ضغط الدم وارتفاع الكوليسترول ، والتي تلعب جميعها دورًا في هذه الحالة
فى المقابل يمكن أن يساعدك التحرك على مدار اليوم أكثر من ممارسة الرياضة لتقليل خطر التعرض لكل هذه المشكلات الصحية.
يؤلم قلب
على الجانب الأخر قد يسبب الجلوس لفترة طويلة فى تجلط الأوردة العميقة (DVT) هو جلطة تتشكل في ساقك و يمكن أن يكون خطيرًا إذا تحررت الجلطة واستقرت في رئتيك فقدتلاحظ تورمًا وألمًا ، لكن بعض الأشخاص لا يعانون من أعراض لهذا السبب من الجيد عدم الجلوس لفترة طويلة.
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