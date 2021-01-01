متحرميش نفسك .. أسرع رجيم لإنقاص الوزن وحرق الدهون

أسرع رجيم لإنقاص الوزن
لإنقاص الوزن ونسف الكرش سريعا يمكنك الإعتماد على الرجيم الغذائى التالى فهو من أسرع الرجيمات لـ حرق الدهون ونسف الكرش ودهون البطن العنيدة إليك خطته ل10 أيام يقدمها موقع "بولد سكاي الهندي".
الاسبوع الاول
الإفطار :
شريحة نستو لايت أو جبن قريش +1توست سن
أو
بيضة مسلوقة + 1 توست سن + 3 ملاعق فول بالليمون
الغداء
2 شريحة فيليه مشوي +3 ملاعق مكرونة
أو
طبق خضار سوتيه + 4 ملاعق أرز
أو
ربع فرخة مشوية + طبق سلاطة
أو
علبة تونة + طبق سلطة + ربع رغيف بلدى
أو
3 قطع فيليه بانيه مشوى + طبق سلطة
أو
2 قطعة من فيليه سمك مشوي أو 2 شريحة لحم مشوي أو دفيليه مشوي+ 3 ملاعق أرز + سلطة
سناك بعد الغذاء ساعتين
ثمرة فاكهة
العشاء .. قبل النوم بساعتين
كوب زبادي خالي الدسم +ثمرة فاكهة
+
كوب قرفة وجنزبيل بدون سكر أو مزيج الجريب فروت والليمون والقرفة
يمكنك بجانب الرجيم السابق تناول المشروب التالي لتسريع حرق الدهون ونسف الدهون
مشروب ماء جوز الهند والمريمارية
ماذا تحتاجين:
1 كوب ماء جوز الهند
ملعقة مريمارية
½ ملعقة صغيرة من بذور الكتان المطحونة
رشة ملح أسود
كيف تطبقين المشروب:
فى وعاء على النار قومي بغلي المكونات وتصفيتها وتناول كوب إلى كوبين على مدار اليوم.
يساعد ماء جوز الهند في إنقاص الوزن عن طريق قمع الشهية وزيادة الشبع كما أنه مفيد للبشرة ووظائف الكلى المناسبة .
تعمل بذور الكتان على تنشيط عملية الهضم، وبالتالي تخلص الجسم من السموم وفقدان الوزن
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