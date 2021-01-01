متحرميش نفسك .. أسرع رجيم لإنقاص الوزن وحرق الدهون



أسرع رجيم لإنقاص الوزن أسرع رجيم لإنقاص الوزن

لإنقاص الوزن ونسف الكرش سريعا يمكنك الإعتماد على الرجيم الغذائى التالى فهو من أسرع الرجيمات لـ حرق الدهون ونسف الكرش ودهون البطن العنيدة إليك خطته ل10 أيام يقدمها موقع "بولد سكاي الهندي".



الاسبوع الاول



الإفطار :



شريحة نستو لايت أو جبن قريش +1توست سن

أو

بيضة مسلوقة + 1 توست سن + 3 ملاعق فول بالليمون

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الغداء2 شريحة فيليه مشوي +3 ملاعق مكرونةأوطبق خضار سوتيه + 4 ملاعق أرزأوربع فرخة مشوية + طبق سلاطةأوعلبة تونة + طبق سلطة + ربع رغيف بلدىأو3 قطع فيليه بانيه مشوى + طبق سلطةأو2 قطعة من فيليه سمك مشوي أو 2 شريحة لحم مشوي أو دفيليه مشوي+ 3 ملاعق أرز + سلطةسناك بعد الغذاء ساعتينثمرة فاكهةالعشاء .. قبل النوم بساعتينكوب زبادي خالي الدسم +ثمرة فاكهةكوب قرفة وجنزبيل بدون سكر أو مزيج الجريب فروت والليمون والقرفةيمكنك بجانب الرجيم السابق تناول المشروب التالي لتسريع حرق الدهون ونسف الدهونمشروب ماء جوز الهند والمريماريةماذا تحتاجين:1 كوب ماء جوز الهندملعقة مريمارية½ ملعقة صغيرة من بذور الكتان المطحونةرشة ملح أسودكيف تطبقين المشروب:فى وعاء على النار قومي بغلي المكونات وتصفيتها وتناول كوب إلى كوبين على مدار اليوم.يساعد ماء جوز الهند في إنقاص الوزن عن طريق قمع الشهية وزيادة الشبع كما أنه مفيد للبشرة ووظائف الكلى المناسبة .تعمل بذور الكتان على تنشيط عملية الهضم، وبالتالي تخلص الجسم من السموم وفقدان الوزن