أثار تمثال لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ظهر فيه عاريا بوضعية القرفصاء، ضجة كبيرة في تل أبيب.
ونشرت قناة "كان" الرسمية مقطع فيديو لتمثال صنعه معارض لنتنياهو وتم وضعه في ميدان "هبيما" وسط تل أبيب وذلك قبل 6 اأيام من إجراء الانتخابات البرلمانية في إسرائيل.
ولم تعرف بعد هوية صانع التمثال، الذي تعرض لانتقادات واسعة من مؤيدين لنتنياهو، اعتبروا أن هذا العمل يتجاوز حدود المعارضة، وسيكسب نتنياهو مزيدا من التأييد في الشارع.
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التعليقات على ضجة في إسرائيل.. تمثال عارٍ بوضعية محرجة لـ نتنياهو
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