نجاة وزير يمني من محاولة اغتيال بعبوة ناسفة.. تفاصيل

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نجاة وزير يمني من محاولة اغتيال

تعرض وزير الخدمة المدنية اليمني، الدكتور عبدالناصر الوالي، اليوم الخميس، لمحاولة اغتيال فاشلة من خلال استهداف موكبه بعبوة ناسفة.

وأكدت مصادر أمنية في العاصمة اليمنية نجاة الوالي من محاولة الاغتيال في مدينة عدن، بعد ان تم استهداف موكبه على طريق العريش بمديرية خور مكسر، بعبوة ناسفة خلال توجهه إلى مقر عمله.

وأشارت المصادر إلى أنه كان هناك عبوة ناسفة أخرى في طريق الوزير لكنها لم تنفجر وجرى تفكيكها.

وأكدت المعلومات أن الوزير لم يصب بأي أذى في التفجير، كما لم تقع أي إصابات في الأفراد المرافقين له، باستثناء وقوع خسائر مادية طفيفة في أحد الأطقم الأمنية المرافقة.

وكان الدكتور الوالي في طريقه إلى حضور حفل تكريمي يقام صباح اليوم على شرفه، نظمه مجلس الاختصاصات الطبية اليمني ورابطة جراحي العظام الجنوبية.

ووفقا لناشطين على وسائل التواصل الاجتماعي، جاءت محاولة اغتيال الوزير اليمني بعد ساعات من إحباط هجوم بطائرات مسيرة على مقر محافظ عدن ومبنى الأمانة العامة للمجلس الانتقالي الجنوبي.

المصدر: elbalad

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