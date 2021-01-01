تعرض وزير الخدمة المدنية اليمني، الدكتور عبدالناصر الوالي، اليوم الخميس، لمحاولة اغتيال فاشلة من خلال استهداف موكبه بعبوة ناسفة.
وأكدت مصادر أمنية في العاصمة اليمنية نجاة الوالي من محاولة الاغتيال في مدينة عدن، بعد ان تم استهداف موكبه على طريق العريش بمديرية خور مكسر، بعبوة ناسفة خلال توجهه إلى مقر عمله.
وأشارت المصادر إلى أنه كان هناك عبوة ناسفة أخرى في طريق الوزير لكنها لم تنفجر وجرى تفكيكها.
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التعليقات على نجاة وزير يمني من محاولة اغتيال بعبوة ناسفة.. تفاصيل
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