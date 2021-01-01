موعد قرعة ومباريات الدور ربع النهائي فى دوري أبطال أوروبا



دوري أبطال أوروبا دوري أبطال أوروبا

اختتمت مساء الأربعاء مباريات دور الستة عشر لبطولة دوري أبطال أوروبا، حيث تجرى قرعة المسابقة القارية في الواحدة ظهر غد الجمعة بمدينة نيون السويسرية عبر تقنية الفيديو كونفرانس، حيث سيتم إجراء القرعة لتحديد الأندية التي ستتواجه في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.



وأكد الاتحاد الأوروبي أنه لا توجد قيود في إمكانية مواجهة فريقين من بلد واحد في دور ربع النهائي وهو ما يجعل هنا إمكانية لمواجهة ليفربول نظيره مان سيتي، أو دورتموند ضد بايرن ميونخ، وغيرها من الفرق الأخرى التي تمثل بلد واحد.



وحدد الاتحاد الأوروبي مواعيد مباريات دور ربع النهائي لدوري أبطال أوروبا والتي جاءت كالتالي:

مباراة الذهاب: 6 و7 أبريل.

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مباراة العودة: 13 و14 أبريل.كما جاءت مواعيد مباريات نصف نهائي دوري أبطال أوروبا كالتالي:مباراة الذهاب: 27 و28 أبريل.مباراة العودة: 4و5 مايو.فيما ستقام مباراة نهائي دوري أبطال أوروبا في ملعب "أتاتورك الأولمبي" في تركيا 29 مايو المقبل.وجاءت الأندية المتأهلة لدور ربع نهائي دوري أبطال أوروبا كالتالي:ليفربول (إنجلترا).مانشستر سيتي (إنجلترا).باريس سان جيرمان (فرنسا).ريال مدريد (إسبانيا).بورتو (البرتغال).بوروسيا دورتموند (ألمانيا).تشيلسي (إنجلترا).بايرن ميونخ (ألمانيا).