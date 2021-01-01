اختتمت مساء الأربعاء مباريات دور الستة عشر لبطولة دوري أبطال أوروبا، حيث تجرى قرعة المسابقة القارية في الواحدة ظهر غد الجمعة بمدينة نيون السويسرية عبر تقنية الفيديو كونفرانس، حيث سيتم إجراء القرعة لتحديد الأندية التي ستتواجه في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.
وأكد الاتحاد الأوروبي أنه لا توجد قيود في إمكانية مواجهة فريقين من بلد واحد في دور ربع النهائي وهو ما يجعل هنا إمكانية لمواجهة ليفربول نظيره مان سيتي، أو دورتموند ضد بايرن ميونخ، وغيرها من الفرق الأخرى التي تمثل بلد واحد.
وحدد الاتحاد الأوروبي مواعيد مباريات دور ربع النهائي لدوري أبطال أوروبا والتي جاءت كالتالي:
مباراة الذهاب: 6 و7 أبريل.
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التعليقات على موعد قرعة ومباريات الدور ربع النهائي فى دوري أبطال أوروبا
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