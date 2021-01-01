هاجم حازم امام نجم الزمالك والمنتخب السابق مجلس ادارة نادي الزمالك عقب هزيمة الفريق امس امام الترجي التونسي بهدف نظيف على استاد القاهرة في الجوله الرابعه من دور المجموعات بدوري ابطال افريقيا
وأكد حازم امام في تصريحات اذاعية عبر برنامجه " وان تو " أن مباراة الزمالك كانت مصيرية وقرار تغيير المدرب قبلها بـ 3 ايام قرار مثير للدهشة، موضحا أن فريق الزمالك قدم أمس اداء سيىء وهزيل
وأضاف ان الجميع كان يتمني فوز الزمالك امس لذلك فالهزيمة كانت النتيجه الطبيعة لما حدث قبل المباراة، مشيرا إلى انه من غير المنطقي ان يرحل مدرب وتتعاقد مع اخر قبل مباراة مهمه بايام وتحقق الفوز
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التعليقات على الجماهير سبب نجوميتهم.. حازم إمام يهاجم مجلس الزمالك واللاعبين
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