في حاجات متقدرش تفهمها.. شوبير يهاجم اتحاد الكرة

هاجم الإعلامي أحمد شوبير، نجم الأهلي والمنتخب السابق اتحاد الكرة المصري برئاسة أحمد مجاهد.
وكتب "شوبير"، عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، "أحيانا كده في حاجات متقدرش تفهمها يعني ايه هاني ابوريده يزور اتحاد الكوره لتقديم الشكر!!!! كان اسهل يتقال اتحاد الكرة يحتفل بهاني أبوريدة وخلاص".
يستقبل الاتحاد المصري لكرة القدم في الواحدة ظهر غد الخميس، المهندس هاني أبو ريدة عضو مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم وعضو المكتب التنفيذي للاتحاد الأفريقي لكرة القدم.
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