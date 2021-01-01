في حاجات متقدرش تفهمها.. شوبير يهاجم اتحاد الكرة



الإعلامي أحمد شوبير الإعلامي أحمد شوبير

هاجم الإعلامي أحمد شوبير، نجم الأهلي والمنتخب السابق اتحاد الكرة المصري برئاسة أحمد مجاهد.



وكتب "شوبير"، عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، "أحيانا كده في حاجات متقدرش تفهمها يعني ايه هاني ابوريده يزور اتحاد الكوره لتقديم الشكر!!!! كان اسهل يتقال اتحاد الكرة يحتفل بهاني أبوريدة وخلاص".



يستقبل الاتحاد المصري لكرة القدم في الواحدة ظهر غد الخميس، المهندس هاني أبو ريدة عضو مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم وعضو المكتب التنفيذي للاتحاد الأفريقي لكرة القدم.

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وأصر "أبو ريدة"، على التوجه لمقر الاتحاد ولقاء أسرة العاملين بالاتحاد لتقديم الشكر لهم على طيب مشاعرهم تجاه احتفاظه بمقعده في الفيفا خلال الانتخابات التي أجريت يوم الجمعة الماضي بحضور أعضاء الجمعية العامة للكاف.يذكر أن المهندس هاني أبوريدة نجح فى الفوز بمقعد عضوية المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا رفقة المغربي فوزى لقجع.