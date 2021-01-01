في حاجات متقدرش تفهمها.. شوبير يهاجم اتحاد الكرة

آخر الأخباراخبار الرياضة › في حاجات متقدرش تفهمها.. شوبير يهاجم اتحاد الكرة

صورة الخبر: الإعلامي أحمد شوبير
الإعلامي أحمد شوبير

هاجم الإعلامي أحمد شوبير، نجم الأهلي والمنتخب السابق اتحاد الكرة المصري برئاسة أحمد مجاهد.

وكتب "شوبير"، عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، "أحيانا كده في حاجات متقدرش تفهمها يعني ايه هاني ابوريده يزور اتحاد الكوره لتقديم الشكر!!!! كان اسهل يتقال اتحاد الكرة يحتفل بهاني أبوريدة وخلاص".

يستقبل الاتحاد المصري لكرة القدم في الواحدة ظهر غد الخميس، المهندس هاني أبو ريدة عضو مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم وعضو المكتب التنفيذي للاتحاد الأفريقي لكرة القدم.

وأصر "أبو ريدة"، على التوجه لمقر الاتحاد ولقاء أسرة العاملين بالاتحاد لتقديم الشكر لهم على طيب مشاعرهم تجاه احتفاظه بمقعده في الفيفا خلال الانتخابات التي أجريت يوم الجمعة الماضي بحضور أعضاء الجمعية العامة للكاف.

يذكر أن المهندس هاني أبوريدة نجح فى الفوز بمقعد عضوية المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا رفقة المغربي فوزى لقجع.

المصدر: elbalad

قد يعجبك أيضا...
أضف تعليق إقرأ التعليقات (0) أضف إلى المفضلة

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

إقرأ آخر الأخبار

الأكثر قراءة

التعليقات على في حاجات متقدرش تفهمها.. شوبير يهاجم اتحاد الكرة

هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أضف تعليق

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
39477

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري

سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر مشاهدة
آخر الفيديوهات
خلال 30 أيام
خلال 7 أيام
اليوم
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager