وزير الشباب والرياضة يكشف حقيقة تدخله في تعاقد الزمالك مع كارتيرون

كشف الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة ، حقيقة ما يتردد عن تدخله في تعاقد الزمالك مع باتريس كارتيرون ، خلفا لجايمي باتشيكو لقيادة فريق الكرة.
وقال صبحي في تصريحات خاصة لـصدى البلد ، إن كل ما يتردد عار تماما من الصحة ، وأنه لا يتدخل من قريب او بعيد في عمل اللجنة المؤقتة لإدارة نادي الزمالك برئاسة اللواء عماد عبد العزيز ، وأن الوزارة تحترم اللوائح والقوانين ، واللجنة تمارس عملها بكامل الصلاحيات.
وأضاف ، أقدر غضب جماهير الزمالك بسبب سوء النتائج في البطولة الإفريقية ، خاصة بعد الهزيمة من الترجي التونسي أمس ، حيث صعبت من موقف الفريق الابيض في مجموعته بدوري أبطال إفريقيا.
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