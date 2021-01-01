

تخزين الكفتة تخزين الكفتة

تستعد الكثير من السيدات لإعداد تجهيزات رمضان فى المنزل من الآن لتسهيل الكثير من المهام وتوفير الوقت والجهد خلال شهر الصيام ومن بين اهم هذه التجهيزات هي تخزين الطعام.



ونقدم لكم طريقة تخزين الكفتة بـ 4 وصفات مختلفة من خطوات الشيف نجلاء الشرشابى مقدمة برنامج على قد الإيد على قناة سي بي سي سفرة.



طريقة تخزين كفتة مشوية

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مقادير تخزين كفتة مشويةنصف كيلو لحمة مفرومة1 رغيف خبز بلدي صغيربصلة مبشورةنصف ملعقة صغيرة بهاراتملح فلفل أسودربع ملعقة صغيرة كبيبة صيني مطحونةملحفلفل أسودزيت للدهننصف كوب بقدونسفحم- طريقة تحضير تخزين كفتة مشوية* يقطع الخبز ويضرب فى الكبة مع القليل من الماء ثم يضاف البصل واللحمة المفرومة والبقدونس والبهارات والكبيبة والملح والفلفل الأسود* يشعل الفحم ويضاف له القليل من الزيت ويغطى مع خليط اللحمة المفرومة و يشكل الخليط أصابع وتدهن بالزيت توضع في الفريزر حتى الاستخدامطريقة تخزين كفتة للقليمقادير تخزين كفتة للقلينصف كيلو لحمة مفرومةبصلة مبشورةنصف كوب بقدونس مفرومبيضةملح فلفل أسودنصف كوب بقسماط1 ملعقة صغيرة جيلاتيننصف ملعقة صغيرة قرفة ناعمةنصف ملعقة صغيرة زنجبيل بودرة- طريقة تخزين كفتة للقلي* تخلط المكونات معًا في الكبة و تشكل وتحفظ في أطباق فويل في الفريزر حتى الاستخدام- طريقة تخزين كفتة أرزمقادير تخزين كفتة أرزنصف كيلو لحمة مفرومة1 كوب دقيق أرزبصلة مبشورةملح فلفل أسود1 كوب شبت1 كوب بقدونس1 كوب كزبرة خضراءنصف ملعقة صغيرة بهاراتطريقة تخزين كفتة أرز* تخلط المكونات معًا في الكبة و تشكل وتحفظ في أطباق فويل في الفريزر حتى الاستخدامطريقة تخزين كفتة بالخضرةمقادير تخزين كفتة بالخضرةنصف كيلو لحمة مفرومةبصلة مبشورةنصف كوب بقدونسنصف كوب كزبرة خضراءنصف ملعقة صغيرة نعناع جاف2 فص ثوم مفروم2 ملعقة كبيرة دقيق بيضةزيت للقليملح فلفل أسودنصف ملعقة صغيرة بهاراتنصف كوب بقسماططريقة تخزين كفتة بالخضرة* تخلط الخضرة في الكبة مع البصل و يضاف الثوم والبهارات والنعناع الجاف والملح والفلفل الأسود والدقيق والبقسماط واللحمة المفرومة و يشكل الخليط أصابع وتوضع في الفريزر حتى الاستخدام