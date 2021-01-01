يعد الفرابيتشينو من المشروبات الشهيرة، والتي يمكن تناولها ساخنة او باردة، كما يمكن إضافة النكهات المفضلة لديك للحصول على مشروب غني ولذيذ.
وإليكم اسهل وأسرع طريقة لعمل مشروب الفرابيتشينو للشيف الشربيني...
مقادير مشروب فرابيتشينو
قهوة سريعة الذوبان
ثلج مجروش
سكر بودرة
كريم شانتيه
صوص شيكولاتة
بسكوت بالشيكولاتة
لبن
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التعليقات على طريقة تحضير مشروب الفرابتشينو المثلج .. خطوة بخطوة
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