علاج السلس البولي عند الرجال بدون جراحة



علاج السلس البولي عند الرجال علاج السلس البولي عند الرجال

علاج سلس البول للرجال من الامراض التي يمكن علاجها ببعض الحيل والعلاجات السريعة التي تعمل لفرط نشاط المثانة لكن إليك كيف تعرف إذا كنت تعاني من فرط نشاط المثانة وعلاج سلس البول ؟



وجود فرط نشاط المثانة (OAB) يعني أن المثانة تعاني من مشاكل في تخزين البول بشكل طبيعي و تشمل الأعراض الشائعة الحاجة إلى الذهاب إلى الحمام أكثر من المعتاد و عدم القدرة على حبس البول وتعاني من تسرب عندما تحتاج إلى التبول ( سلس البول ) و الحاجة للتبول عدة مرات طوال الليل



علاج سلس البول للرجال

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بمرور الوقت ، قد تؤثر هذه الأعراض على حياتك اليومية و يمكن أن تجعل من الصعب التخطيط للرحلات ، أو تسبب اضطرابات غير مقصودة أثناء العمل ، أو تؤثر على جودة نومك .يمكن أن يكون لـفرط نشاط المثانة لعديد من الأسباب ، بما في ذلك التغيرات المرتبطة بالشيخوخة ، والحالات الطبية مثل مرض باركنسون ، وانسداد المثانة ، وضعف عضلات الحوض. في بعض الأحيان يكون السبب غير معروف ويعد فرط نشاط المثانة هو حالة شائعة جدًا ويمكن علاجها.في الواقع ، من المعروف أن العديد من العلاجات مثل الأعشاب والتمارين والعلاجات السلوكية تساعد في إدارة أعراض المسالك البولية ذكرت حوالي 70 في المائة من النساء اللواتي يستخدمن هذه الأساليب أنهن راضيات عن النتائج ، وفقًا لمدونة هارفارد هيلث .استشر طبيبك دائمًا قبل تناول أي مكملات عشبية. يمكن أن تتفاعل مع الأدوية التي تتناولها وتسبب آثارًا جانبية غير مقصودة.تحدث دائمًا إلى طبيبك قبل تجربة العلاجات البديلة لـعلاج سلس البول الخاص بك فقد تسبب آثارًا جانبية غير مقصودة و تأكد من شراء الأعشاب الخاصة بك من مصدر موثوق.قد تكون الأعشاب من مصادر غير موثوقة ملوثة ، والكثير منها لا يحتوي على جرعة قياسية. لم يتم بحث العديد من الأعشاب جيدًا ولا تخضع لعمليات مراقبة الجودة أو التجارب البشرية لإثبات فعاليتها.علاج سلس البول للرجال بالأعشابعلى الجانب الاخر يمكن علاج للرجال بالأعشاب أبرزها بذور اليقطين فتمتلئ بذور اليقطين بأحماض أوميجا 3 الدهنية ، والتي لها خصائص مضادة للالتهابات وتحسن وظيفة المسالك البولية غير الطبيعية ويقلل من أعراض فرط نشاط المثانة والسلس البوليووجدت دراسة يابانية أخرى أن بذور اليقطين ومستخلص بذور فول الصويا قللت بشكل كبير من سلس البول و أخذ المشاركون خمسة أقراص من هذا الطعام المعالج مرتين في اليوم خلال الأسبوعين الأولين ثم ثلاثة أقراص يوميًا للأسبوعين الخمسة التاليين.تشمل المشروبات الأخرى الصديقة للمثانة ما يلي:الماء العاديحليب الصويا ، والذي قد يكون أقل تهيجًا من حليب البقر أو الماعزعصير التوت البريعصائر الفاكهة الأقل حموضة ، مثل التفاح أو الكمثرىماء الشعيرالشاي الخالي من الكافيين مثل شاي الفواكهعلاج سلس البول للرجال وتقليل الإمساكفي بعض الأحيان ، قد يؤدي الإمساك إلى زيادة الضغط على المثانة يمكنك منع الإمساك عن طريق ممارسة الرياضة بانتظام وإدراج المزيد من الألياف في نظامك الغذائي. تشمل الأطعمة الغنية بالألياف الفاصوليا وخبز القمح الكامل والفواكه والخضروات.توصي عيادة كليفلاند بتناول ملعقتين كبيرتين من مزيج من كوب واحد من عصير التفاح وكوب واحد من نخالة القمح غير المصنعة و 3/4 كوب من عصير البرقوق كل صباح لتعزيز انتظام الأمعاء.على الرغم من أنك قد ترغب في شرب كميات أقل من السوائل حتى لا تضطر إلى التبول كثيرًا ، إلا أنه لا يزال يتعين عليك التأكد من بقائك رطبًا. يمكن أن يؤدي زيادة تركيز البول ، وعادةً ما يكون لونه أغمق ، إلى تهيج المثانة وزيادة التبول المتكرر.يمكن أن تساهم الأطعمة والمشروبات الأخرى في ظهور أعراض فرط نشاط المثانة بما في ذلك:المحليات الصناعيةشوكولاتةالحمضياتالقهوةيمكنك اختبار المشروبات أو الأطعمة التي تسبب تهيج المثانة عن طريق حذفها من نظامك الغذائي. ثم أعد دمجهم واحدًا تلو الآخر كل يومين إلى ثلاثة أيام في كل مرة.