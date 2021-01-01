مع تخوفات من زيادة إصابات كورونا.. هل تلغي الحكومة الفصل الدراسي الثاني



المركز الإعلامي لمجلس الوزراء المركز الإعلامي لمجلس الوزراء

نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما تم تداوله في بعض المواقع ومنصات التواصل الاجتماعي عن إلغاء الفصل الدراسي الثاني بالمدارس والجامعات خلال العام الدراسي الحالي 2020/2021، بالتزامن مع تخوفات عودة الزيادة في أعداد الإصابات بفيروس كورونا المستجد.



وقال المركز إنه تواصل مع وزارتي التربية والتعليم والتعليم العالي والتي نفت صحة ما تم تداوله حول إلغاء الفصل الدراسي الثاني بالمدارس والجامعات خلال العام الدراسي الحالي 2020/2021.



ونفى المركز ما تداولته بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي منشورًا تحذيريًا منسوبًا لوزارة الداخلية يزعم انتشار مخدر جديد على شكل "مظروف مغلق" أو "صورة ستيكر" يستخدم في حالات الخطف، وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة الداخلية، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة للمنشور المتداول والذي يزعم انتشار مخدر جديد على شكل "مظروف مغلق" أو "صورة ستيكر" يستخدم في حالات الخطف.

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وأوضحت تداول تلك الشائعة في وقت سابق، وأن المنشور المتداول مزيف وغير تابع للوزارة، مُشددةً على أن كل ما يتم تداوله في هذا الشأن ما هو إلا ادعاءات زائفة، مُشيرةً إلى أنه لم يتم إصدار أي منشورات أو رصد شكاوى أو قضايا في هذا الشأن، مُناشدةً جميع وسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية، والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي لإثارة البلبلة بين المواطنين.