نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما تم تداوله في بعض المواقع ومنصات التواصل الاجتماعي عن إلغاء الفصل الدراسي الثاني بالمدارس والجامعات خلال العام الدراسي الحالي 2020/2021، بالتزامن مع تخوفات عودة الزيادة في أعداد الإصابات بفيروس كورونا المستجد.
وقال المركز إنه تواصل مع وزارتي التربية والتعليم والتعليم العالي والتي نفت صحة ما تم تداوله حول إلغاء الفصل الدراسي الثاني بالمدارس والجامعات خلال العام الدراسي الحالي 2020/2021.
ونفى المركز ما تداولته بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي منشورًا تحذيريًا منسوبًا لوزارة الداخلية يزعم انتشار مخدر جديد على شكل "مظروف مغلق" أو "صورة ستيكر" يستخدم في حالات الخطف، وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة الداخلية، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة للمنشور المتداول والذي يزعم انتشار مخدر جديد على شكل "مظروف مغلق" أو "صورة ستيكر" يستخدم في حالات الخطف.
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التعليقات على مع تخوفات من زيادة إصابات كورونا.. هل تلغي الحكومة الفصل الدراسي الثاني
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