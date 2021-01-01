أعلنت ادارة كلية الاداب بجامعة القاهرة ، على جميع طلاب الفرقة الرابعة للعام الجامعى ٢٠٢٠-٢٠٢١ ، سرعة تقديم أصل شهادة ميلاد حديثة وصورة البطاقة الشخصية مدون عليها القسم المقيد به الطالب ورقم الموبايل وتقديمها إلى شباك الخريجين .
وقد كشف الدكتور شريف شاهين عميد كلية الآداب بجامعة القاهرة ، عن أجواء متحانات الفصل الدراسى الأول بالكلية.
وقال الدكتور شريف شاهين خلال تصريح لصدى البلد ، ان امتحانات الفصل الدراسى الاول يسير بشكل طبيعيى ولا يوجد أى مشكلات واجهت الطلاب، مؤكدا أنه لا يوجد أى حالات مشكوك في أمرها صحيا .
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التعليقات على جامعة القاهرة توجه تعليمات مهمة لطلاب الفرقة الرابعة.. تفاصيل
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