جامعة القاهرة توجه تعليمات مهمة لطلاب الفرقة الرابعة.. تفاصيل

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صورة الخبر: جامعة القاهرة
جامعة القاهرة


أعلنت ادارة كلية الاداب بجامعة القاهرة ، على جميع طلاب الفرقة الرابعة للعام الجامعى ٢٠٢٠-٢٠٢١ ، سرعة تقديم أصل شهادة ميلاد حديثة وصورة البطاقة الشخصية مدون عليها القسم المقيد به الطالب ورقم الموبايل وتقديمها إلى شباك الخريجين .

وقد كشف الدكتور شريف شاهين عميد كلية الآداب بجامعة القاهرة ، عن أجواء متحانات الفصل الدراسى الأول بالكلية.

وقال الدكتور شريف شاهين خلال تصريح لصدى البلد ، ان امتحانات الفصل الدراسى الاول يسير بشكل طبيعيى ولا يوجد أى مشكلات واجهت الطلاب، مؤكدا أنه لا يوجد أى حالات مشكوك في أمرها صحيا .

وكان قد أجرى الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة ، جولة تفقدية للاطمئنان على بدء امتحانات الفصل الدراسي الأول بجامعة القاهرة وتطبيق الإجراءات الاحترازية، حيث يؤدي الامتحانات نحو 270 ألف طالب وطالبة بالمراحل الدراسية المختلفة بجميع كليات جامعة القاهرة.

المصدر: elbalad

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