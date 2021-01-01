التعليم: غلق موقع الاستمارة الإلكترونية للتقدم لامتحانات الثانوية العامة.. 25 مارس



وزارة التربية والتعليم وزارة التربية والتعليم

أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني تعليمات رسمية للمدارس بسرعة انهاء تسجيل الاستمارات الالكترونية الخاصة بالطلاب المتقدمين لامتحانات الثانوية العامة 2021.



وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أنه لابد من استكمال تسجيل الاستمارة الالكترونية الخاصة بالطلاب المتقدمين لامتحانات الثانوية العامة 2021 حتى يتسنى للوزارة حصر أعداد الطلاب المتقدمين للامتحانات وتخصصاتهم ، مشيرةً إلى أنه سيتم غلق الموقع يوم الخميس 25 مارس 2021 .



وكانت قد أعلنت عدد من الإدارات التعليمية الموجودة على مستوى الجمهورية، خبرا عاجلا لطلاب الثانوية العامة 2021.

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حيث قالت الإدارات التعليمية إنه قد تم إتاحة طباعة استمارة الثانوية العامة 2021 ، مشيرةً إلى أنه لطباعة استمارة التقدم لامتحانات الثانوية العامة 2021، لا بد من الدخول علي موقع الاستمارة https://moe-register.emis.gov.eg وكتابة الايميل الموحد الخاص بالطالب والذي يبدأ بكود الطالب والضغط على تسجيل دخول ، ثم كتابة الباسورد الخاص بك والذي يبدأ #Std ، مع مراعاة ضرورة كتابة حرف ال S كابيتل ثم كتابة رمز الشباك وتاريخ الميلاد "لمن ينسى كلمة السر".بعد ذلك سيتم فتح الاستمارة ليراجع الطالب بياناته جيدا ويتأكد من صحتها، ثم يتم الضغط في النهاية على أيقونة طباعة.وسيجد الطالب كلمة اطبع بالضغط عليها سيفتح له اختيار تحويل الاستمارة لملف PDF ، وبالضغط على علامة ال PDF سيتم تحميل استمارة الطالب كملف PDF ، ليقوم الطالب بتحميلها على الموبايل لطباعتها.وحذرت الإدارات التعليمية جميع طلاب الثانوية العامة، من ضرورة عدم مشاركة أحد أيا كان شخصه، بيانات الإيميل الموحد والباسوورد الخاص.وأكدت الإدارات التعليمية أنه بعد طباعة استمارة التقدم لامتحانات الثانوية العامة واستكمال التوقيعات المطلوبة عليها، على الطالب أن يحتفظ بالاستمارة في ملف شفاف لحين طلبها في المدرسة، وعند الطباعة لا بد من طباعة 3 ورقات ( اول ورقة هي الاستمارة، والورقة الثانية عبارة عن بطاقة تحقيق الشخصية والإخطار الخاص برقم الجلوس، أما الورقة الثالثة فهي إقرار دخول الامتحان ) ، ومن المفترض أن يوقع على هذا الإقرار الطالب وولي أمره.أعلنت الإدارات التعليمية عبر صفحاتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك ، صورة هذا الإقرار الذي يوقعه طلاب الثانوية العامة 2021 وأولياء أمورهم ، للالتزام بعدم الغش في امتحانات الثانوية العامة هذا العام.وقد جاء في نص هذا الاقرار المتداول : أقر أنا الطالب المتقدم لامتحان شهادة إتمام الدراسية الثانوية العامة للعام الدراسي 2020/2021 ، بأنني اطلعت على القرار الوزاري الصادر بشان تنظيم احوال الامتحان والحرمان منه ، والذي صدر بناءا على القانون رقم 205 لسنة 2020 بشأن تعديل بعض احكام القرار بقانون 101 لسنة 2015 في شأن مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات.وفي حالة قيامي بمخالفة أحكام القانون والقرار الوزاري المشار إليه سلف أتحمل المسئولية وما يترتب على ذلك من آثار ومنها إلغاء امتحاني، وكذلك حرماني من أداء الامتحان في نفس العام والعام التالي وفقا للمخالفة ، دون الاخلال بتحريك المسئولية الجنائية ضدي.كما اتعهد بضرورة قيامي بالتوجه إلى المدرسة أو الإدارة التعليمية لاستلام إخطار بدرجاتي عن الدور الأول فور إعلان النتيجة، وإن كان لي الحق في أداء امتحان الدور الثاني فيجب علي التحقق من اسم اللجنة التي سأقوم بتأدية الامتحان فيها والمدون بإخطار الإدارات.وفي حالة عدم استلامي إخطار بدرجاتي من المدرسة أو الإدارة التعليمية، أتعهد بضرورة قيامي بالتوجه إلى لجنة النظام والمراقبة المختصة ، ولا يجوز لي أن احتج أو ادفع امام الجهة الإدارية بعدم علمي بنتيجة الدور الأول.وأكد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم ، أن الدولة لن تسمح بالغش في الثانوية العامة 2021 ، مشيرا إلى أن امتحانات الثانوية العامة الالكترونية ستشهد استخدام تقنيات مختلفة في جميع المحاولات الامتحانية المتاحة للطلاب.وقال وزير التربية والتعليم : أرجو من اولياء الامور والمعلمين توعية الابناء بأن "من غشنا فليس منا" .وناشد وزير التربية والتعليم اولياء الامور ، بتقدير حجم الانجاز وحجم العمل ، والتأمل في ظاهرة الغش ودور التربية في المنازل للقضاء عليها .وقال وزير التربية والتعليم : علينا أن نتساءل هل الغش مقتصر على الطلاب ام ان هناك من يساعدهم من الكبار ؟ ، وهل هو مقتصر على التابلت ام انه ظاهرة منتظمة في سنوات النقل منذ سنوات ولكنها "مسكوت عنها" .وأضاف وزير التربية والتعليم : اولياء الامور صرخوا من الكورونا ومع ذلك اجرينا ما نستطيع من اجراءات وامننا الدراسة والامتحانات ، ثم صرخوا من الاسئلة الجديدة في الامتحانات وتبين انها الافضل ، ثم صرخوا من السيستم ثم نجحت الدولة في عقد أكثر من 12 مليون امتحان إلكتروني بلا مشاكل ، وها نحن نتحدث الان عن الغش في امتحان ترم "نجاح ورسوب" بلا اي تنافسية في سنة نقل كان يتم الغش فيها ورقيا من قبل