قالت هدير عاطف المتحدث الرسمي باسم جامعة الدلتا التكنولوجية ، إنه من المقرر الانتهاء من امتحانات الفصل الدراسي الأول يوم غد الخميس الموافق 18 من شهر مارس الجاري .
أوضحت خلال تصريحات خاصة لموقع "صدى البلد" إنه سيتم البدء مباشرة في الفصل الدراسي الثاني ، وذلك يوم الأحد القادم.
وأضافت ، أن نظام الحضور وطريقة تلقي الطلاب للمقررات والبرامج الدراسية ستكون بنفس خطة الفصل الدراسي الأول وكيفية ونظام الحضور به ، والتي تكون بنظام التعليم "الهجين" .
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التعليقات على الدلتا التكنولوجية : نهاية الامتحانات غدا.. وبدء الفصل الدراسي الثاني فى هذا الموعد
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