المهتمون بالدراسة بأمريكا.. جامعة حلوان تنظم ندوة تعريفية لكيفية الحصول على منح "فولبرايت"..اليوم



المهتمون بالدراسة بأمريكا المهتمون بالدراسة بأمريكا

ينظم مكتب العلاقات الدولية بجامعة حلوان بالتعاون مع مكتب التايكو بالجامعة وبالتنسيق مع هيئة فولبرايت ندوة تعريفية عن المنح المقدمة من هيئة "فولبرايت" لأعضاء هيئة التدريس والباحثين بالجامعة والإداريين وطلاب الدراسات العليا.



وذلك تحت رعاية الدكتور ماجد نجم رئيس جامعة حلوان، والدكتور منى فؤاد نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث.



وتهدف الندوة توضيح كافة الشروط الخاصة بمختلف أنواع المنح المقدمة للمصريين فى اطار برامج فولبرايت وذلك بجميع المجالات.

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وتقام هذه الدورة بنظام التعليم عن بعد أونلاين، وذلك وفقا للإجراءات الاحترازية لمنع انتشار وباء فيروس كورونا وذلك بالتعاون مع نادي ريادة الأعمال.كما طلبت الجامعة من الباحثين وأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة بجامعة حلوان الراغبين في حضور الندوة التسجيل من خلال الرابط التالي :https://forms.gle/7eAquohEr2KHVhr69لضمان الحصول على المادة التعريفية الخاصة ببرامج فولبرايت وللانضمام للقائمة البريدية.وتقام الندوة اليوم الاربعاء الموافق 17 مارس ٢٠٢١ فى تمام الساعة الخامسة مساءا عن طريق برنامج "Microsoft Team".- لينك الحضور:https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a699cacd55c784f6a8f385a58cd066d1a%40thread.tacv2/1614588187647?context=%7b%22Tid%22%3a%222072880f-f11c-494a-9d47-ff280818f171%22%2c%22Oid%22%3a%22872f566e-0f5c-4ac9-8d29-524f0063b4a7%22%7dجدير بالذكر أن هيئة فولبرايت هي لجنة للتبادل التعليمي والثقافي بين الولايات المتحدة الأمريكية وجمهورية مصر العربية والتي تم إنشاؤها بمقتضي بروتوكول تعاون دولي بين الدولتين والذي تم توقيعه في 3 نوفمبر 1949، بهدف تسهيل وإدارة برنامج للتبادل التعليمي والثقافي بين البلدين.