ما حكم قول الزوجة لزوجها تحرم على كأبي وأخى؟.. أمين الفتوى يجيب

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تلقت دار الإفتاء المصرية سؤالا تقول صاحبته: "تشاجرت أنا وزوجى وقلت له تحرم عليَّ كأبي وأخي.. فما الحكم؟".



وأجاب الشيخ محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، عن السؤال قائلًا: إنه طالما لم يفوض الزوج زوجته في تطليق نفسها، ولم يذهبا إلى المأذون وقال إنه من الممكن أن تطلق الزوجة نفسها، فهذا الكلام ليس له أى تأثير في العلاقة الزوجية.



وأضاف شلبي، خلال فيديو عبر صفحة دار الإفتاء على "يوتيوب"، أنه على الزوجة الاستغفار على ما قالته وألا تتلفظ به مرة أخرى، والحياة الزوجية ستكون قائمة كما هي ولا يوجد شيء في هذا الأمر.

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حكم من حلف على زوجته بأنها محرمة عليه كأمهقالالدكتور مجدي عاشور، المستشار العلمي لمفتي الجمهورية: "إننى لا أحبذالغضب بين الزوجين لدرجة أن يترك أحدهما المنزل، فيجب على الزوج إن حدثخلاف مع زوجته أن لا يجعلها تترك المنزل غاضبة فى بيت أهلها، مما يؤدي إلىتدخل بعض أطراف الأسرة لتصالح ما بينهم من خلاف، ومن الممكن أن يحدث تعقدفى الأمور".وأضافالشيخ خلال إجابته عن سؤال متصلة خلال برنامج «فتاوى الناس» المذاع عبرفضائية «الناس»، تقول فيه إنها على خلاف مع زوجها منذ 4 أشهر وتركت لهالمنزل وحلف عليه إن دخل بيت أهلها ليأخذها فتكون محرمة عليه كأمه وأخته،فهل "إن جاء ليأخذني من بيت أهلي يقع ظهارًا أم لا؟"، أنه يجب على الأب أنيصلح بين ابنته وزوجها إن حدث بينهما خلاف حتى لا يتدخل أحد ليصلح بينهما،فمن الممكن أن تتعقد الأمور أكثر.وتابع:"ما يقوله الزوج لزوجته مثل "تكونى محرمة عليا مثل أمى وأختى" استنكرتهدار الإفتاء المصرية ولا يقع هذا ظهارًا، أما ما يقع ظهارًا هو عندما يقول"كظهر أمى وأختى"، فإن دخل زوجكِ بيت أهلكِ حتى يصالحكِ فعليه كفارة ظهاروهى إطعام عشرة مساكين".