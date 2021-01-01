بعد اقتحام قصرالمعاشيق.. السعودية تدعو لاجتماع طارئ في الرياض

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اقتحام قصرالمعاشيق

أعربت وزارة الخارجية السعودية، عن إدانة المملكة بأشد العبارات اقتحام المتظاهرين لقصر المعاشيق في اليمن يوم أمس الثلاثاء.

وأكدتالمملكة دعم الحكومة اليمنية التي باشرت مهامها في العاصمة المؤقتة عدن بتاريخ 30 ديسمبر 2020م برئاسة الدكتور معين عبدالملك، وأهمية منحها الفرصة الكاملة لخدمة الشعب اليمني في ظل الأوضاع الإنسانية والاقتصادية الصعبة الراهنة.

ودعت المملكة طرفي اتفاق الرياض للاستجابة العاجلة والاجتماع في الرياض لاستكمال تنفيذ بقية النقاط في الاتفاق، وتؤكد بأن تنفيذ اتفاق الرياض ضمانة لتوحيد الصفوف لمختلف أطياف الشعب اليمني وحقن الدماء ورأب الصدع بين مكوناته، ودعم مسيرته لاستعادة دولته وأمنه واستقراره، ويسهم في تكريس أمن واستقرار اليمن، ودعم جهود التوصل إلى حل سياسي شامل في اليمن.

المصدر: elbalad

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