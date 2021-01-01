أكد الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، أنه "ليس من المعجبين" بدوقة ساسكس ميجان ماركل، معربًا عن أمله في أن ترشح نفسها لرئاسة الولايات المتحدة في عام 2024 حتى يتمكن من الوقوف أمامها ومنافستها.
وحسب صحيفة "تليجراف" البريطانية، قال ترامب، خلال مكالمة استمرت 30 دقيقة مع قناة "فوكس نيوز"، إنه لا يحب الطريقة التي تحدثت بها ميجان عن العائلة المالكة البريطانية والملكة إليزابيث الثانية، التي وصفها بـ"شخصية رائعة".
وردًا على سؤال بشأن تخطيط ماركل الترشح لرئاسة أمريكا، قال ترامب: "آمل أن يحدث ذلك لأنه إذا حدث ذلك، أعتقد أنه سيكون لدي شعور أقوى تجاه الترشح.. أنا لست من محبي ميجان".
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التعليقات على ترامب يرد على أنباء اعتزام ميجان ماركل الترشح لرئاسة أمريكا في 2024
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