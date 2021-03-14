شهت أسعار الذهب في مصر في مستهل تداولات اليوم الأربعاء الموافق 17-3-2021، استقرارا، بعد إرتفاعه بختام تعاملات الأمي بمقدرا 4 جنيهات لكل جرام بحسب الأعيرة المختلفة في نحلات الصاغة.
وبلغ سعر الجرام الواحد من الذهب عيار 21 الأوسع انتشارا في مصر نحو 764 جنيها، بعد أن كانت صباح أمس الثلاثاء 760 جنيها فقط للجرام الواحد.
ووصل سعر الجرام من عيار 24 الأعلي فئة في سوق الذهب نحو 873 جنيها لكل جرام بعد أن كان أمس يسجل 869 جنيها.
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التعليقات على بعد الارتفاع 4 جنيهات للجرام.. أسعار الذهب اليوم الأربعاء
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