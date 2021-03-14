بعد الارتفاع 4 جنيهات للجرام.. أسعار الذهب اليوم الأربعاء

آخر الأخباراخبار المال والاقتصاد › بعد الارتفاع 4 جنيهات للجرام.. أسعار الذهب اليوم الأربعاء

صورة الخبر: بعد الارتفاع 4 جنيهات للجرام.. أسعار الذهب اليوم الأربعاء
بعد الارتفاع 4 جنيهات للجرام.. أسعار الذهب اليوم الأربعاء

شهت أسعار الذهب في مصر في مستهل تداولات اليوم الأربعاء الموافق 17-3-2021، استقرارا، بعد إرتفاعه بختام تعاملات الأمي بمقدرا 4 جنيهات لكل جرام بحسب الأعيرة المختلفة في نحلات الصاغة.

وبلغ سعر الجرام الواحد من الذهب عيار 21 الأوسع انتشارا في مصر نحو 764 جنيها، بعد أن كانت صباح أمس الثلاثاء 760 جنيها فقط للجرام الواحد.

ووصل سعر الجرام من عيار 24 الأعلي فئة في سوق الذهب نحو 873 جنيها لكل جرام بعد أن كان أمس يسجل 869 جنيها.

وسجل سعر الجرام الواحد من عيار 18 الأوسط في سوق الذهب نحو 654 جنيها ، بأرتفاع ثلاث جنيهات فقط في كل جرام.

وتختلف أسعار الذهب في مصر بالمصنعية، من محل صاغة لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، وكذلك باختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر، حيث تمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7% و10% من سعر جرام الذهب.

وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قلَّ القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب.

المصدر: صدى البلد

قد يعجبك أيضا...
أضف تعليق إقرأ التعليقات (0) أضف إلى المفضلة

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

إقرأ آخر الأخبار

الأكثر قراءة

التعليقات على بعد الارتفاع 4 جنيهات للجرام.. أسعار الذهب اليوم الأربعاء

هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أضف تعليق

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
66404

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري

سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر مشاهدة
آخر الفيديوهات
خلال 30 أيام
خلال 7 أيام
اليوم
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager