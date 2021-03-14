

خبير: أسعار الأسهم المصرية جاذبة وفرصة للاستثمار خبير: أسعار الأسهم المصرية جاذبة وفرصة للاستثمار

قال سعيد الفقي خبير أسواق المال إن أسعار الأسهم المصرية مازالت جاذبة للشراء وتعد فرصة استثمار جيدة على المدى المتوسط مع السيطرة على الموجة الثانية من جائحة كورونا وتناقص الأعداد تدريجيا وارتفاع حالات الشفاء.



وعن أنشطة القطاعات أشار الخبير في تصريحات خاصة لصدى البلد إلى أن القطاع العقاري من أنشط القطاعات تداولا ومر بفترة تصحيح طفيفة متوقع مع بداية الأسبوع استمرار نشاطه مع عودة صعود أسهمه هذا بجانب قطاع الخدمات المالية غير المصرفية والذي لم يختلف أداؤه كثيرا عن القطاع العقاري.



اختتمت البورصة المصرية، تعاملات الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بتراجع جماعي للمؤشرات، وخسر رأس المال السوقي 3.7 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 676.881 مليار جنيه.

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وتراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.28%، ليغلق عند مستوى 11190 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 1.85% ليغلق عند مستوى 2156 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.43% ليغلق عند مستوى 13637 نقطة، فيما زاد مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.26% ليغلق عند مستوى 4318 نقطة.كما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 2.4% ليغلق عند مستوى 2092 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان"، بنسبة 1.84% ليغلق عند مستوى 3083 نقطة.