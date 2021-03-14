خبير: أسعار الأسهم المصرية جاذبة وفرصة للاستثمار

قال سعيد الفقي خبير أسواق المال إن أسعار الأسهم المصرية مازالت جاذبة للشراء وتعد فرصة استثمار جيدة على المدى المتوسط مع السيطرة على الموجة الثانية من جائحة كورونا وتناقص الأعداد تدريجيا وارتفاع حالات الشفاء.
وعن أنشطة القطاعات أشار الخبير في تصريحات خاصة لصدى البلد إلى أن القطاع العقاري من أنشط القطاعات تداولا ومر بفترة تصحيح طفيفة متوقع مع بداية الأسبوع استمرار نشاطه مع عودة صعود أسهمه هذا بجانب قطاع الخدمات المالية غير المصرفية والذي لم يختلف أداؤه كثيرا عن القطاع العقاري.
اختتمت البورصة المصرية، تعاملات الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بتراجع جماعي للمؤشرات، وخسر رأس المال السوقي 3.7 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 676.881 مليار جنيه.
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