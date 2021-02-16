

6 فوائد لـ«حامض الليمون».. ومصادره 6 فوائد لـ«حامض الليمون».. ومصادره

يتوافر حمض الستريك بشكل طبيعي في ثمار الحمضيات وخاصة الليمون والليمون الحامض، وهذا ما يعطيهما الطعم اللاذع والحامض.



ويشيع استخدام شكل مُصنَّع من حامض الستريك كمادة مضافة في الطعام وعوامل التنظيف والمكملات الغذائية، ومع ذلك، فإن هذا الشكل المصنع يختلف عما هو موجود بشكل طبيعي في ثمار الحمضيات، لهذا السبب، قد تتساءل عما إذا كان ذلك جيدًا أم سيئًا بالنسبة لك.



ما هو حمض الستريك؟

اشتُق حمض الستريك لأول مرة من عصير الليمون بواسطة باحث سويدي عام 1784، وتم إنتاج المركب عديم الرائحة واللون من عصير الليمون حتى أوائل القرن العشرين عندما اكتشف الباحثون أنه يمكن أيضًا صنعه من العفن الأسود، الذي ينتج حمض الستريك عندما يتغذى على السكر، نظرًا لطبيعته الحمضية ذات المذاق الحامض، ويستخدم حمض الستريك في الغالب كعامل توابل وحفظ - خاصة في المشروبات الغازية والحلويات، كما أنها تستخدم لتثبيت الأدوية أو حفظها وكمطهر ضد الفيروسات والبكتيريا.ونتيجة لتعدد استخدامات حامض الليمون يتم تصنيع أكثر من مليوني طن منه سنويًا من أجل تغطية كافة الاحتياجات من حامض الليمون أو الستريك، حيث يمتاز بالطعم الحامض، لذا شاع استخدامه كنوع من التوابل أو البهارات، ويضاف إلى الكثير من السلطات والأطعمة من أجل تعزيز النكهة اللاذعة، ويستخدم أيضًا طبيًا فهو ذو خصائص مضادة للأكسدة، كما يستخدم في عمليات التنظيف في المنزل.أبرز استخدامات حامض الليمونتأتي معظم فوائد الحامض من محتواه الغني بالعديد من العناصر الهامة والتي يعتبر أبرزها فيتامين ج، إذ أن هذه الثمار تحتوي على العديد من العناصر الضرورية، مثل: مجموعة فيتامينات ب، والبوتاسيوم، والمغنيسيوم، والزنك.وهذه أهم فوائد الحامض الليمون :1- مفيد لصحة القلب والشرايينيساعد تناول عصير الليمون على مكافحة أمراض القلب والشرايين، وذلك بسبب غناه بمادة البوتاسيوم الهامة لصحة جهاز الدوران.إذ يساعد البوتاسيوم على ضبط مستويات ضغط الدم وتحفيز الجسم على الاسترخاء بدنيًا وعقليًا، كما أن فيتامين "ج" المتواجد في الحامض يساعد على الحفاظ على صحة القلب.2- مكافحة حصى الكلىيحتوي الليمون على حمض الستريك بتراكيز تفوق الأنواع الأخرى من الحمضيات، مثل: الجريب فروت، والبرتقال، وهذا الحمض يساعد على منع تكون حصى الكلى وتبلورها.3- علاج الندوب والعلاماتبسبب خصائصه المفتحة للبشرة، فإن استعمال القليل من عصير الحامض الطازج على الندبة أو على آثار حب الشباب قد يساعد على تلاشي هذه العلامات الداكنة مع الوقت.فقط ضع القليل من عصير الليمون على مكان الندبة واتركه 5 دقائق، ثم قم بغسل المكان جيداً بعد ذلك.4- مكافحة أمراض الجهاز التنفسيتساعد ثمار الحامض الصفراء على علاج المشاكل التنفسية المختلفة، بما في ذلك صعوبات التنفس ونوبات الربو المزعجة، وذلك بسبب غناه بفيتامين "ج" الهام لصحة المناعة والجهاز التنفسي.كما أن الحامض هو أحد العلاجات الطبيعية الهامة لالتهابات الحلق وذلك بسبب خصائصه المضادة للبكتيريا.5- علاج مسمار القدميساعد عصير الحامض على تفتيت مسامير القدم عند تطبيقه موضعيًا عليها وبانتظام خاصة تلك الصلبة منها، ولهذا السبب ذاته فإن الحامض يساعد كذلك وبشكل كبير في تفتيت حصى المرارة.6- تعزيز امتصاص الحديدإن تناول أطعمة غنية بفيتامين ج مع الأطعمة الغنية بالحديد يساعد على تحسين امتصاص الحديد من هذه الأطعمة وتحسين قدرة الجسم على الاستفادة منه.لذا فإن استعمال الحامض باعتدال أثناء إعداد الطعام يساعد على مكافحة فقر الدم.مصادر الغذاء الطبيعية :تعد ثمار الحمضيات وعصائرها من أفضل المصادر الطبيعية لحمض الستريك، في الواقع، نشأت كلمة سيتريك من الكلمة اللاتينية من أمثلة الفواكه الحمضية:- الليمون- الجير- البرتقال- الجريب فروت- اليوسفي- بوميلوستحتوي الفواكه الأخرى أيضًا على حامض الستريك ولكن بكميات أقل، وتشمل هذه:- أناناس- فراولة- توت العليق- التوت البري- الكرز- طماطمأما عن المشروبات أو المنتجات الغذائية التي تحتوي على هذه الفاكهة مثل الكاتشب في حالة الطماطم - تحتوي أيضًا على حامض الستريك، وعلى الرغم من عدم وجود حمض الستريك بشكل طبيعي، إلا أنه منتج ثانوي لإنتاج الجبن والنبيذ والخبز المخمر، ويتم تصنيع حامض الستريك المُدرج في مكونات الأطعمة والمكملات الغذائية، وليس ما هو موجود بشكل طبيعي في ثمار الحمضيات، وذلك لأن إنتاج هذه المادة المضافة من الحمضيات مكلف للغاية والطلب يفوق العرض بكثير.



