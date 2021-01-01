

شاهد تجربة قيادة لوسيد إير الجديدة من رئيس الشركة شاهد تجربة قيادة لوسيد إير الجديدة من رئيس الشركة

المربع نت – عبر المدير التنفيذي لشركة لوسيد، بيتر رولينسون، عن رأيه في موديل إير الكهربائي الجديد أثناء تجربة قيادة نسخة قريبة جداً من الإنتاج النهائي.



ستمر السيارة ببعض التغييرات المحدودة قبل انطلاقها ولكن هذا الفيديو يعطينا أوضح صورة حتى الآن عن السيدان الفاخرة.. وقد أغدق رولينسون المدح على تجربة القيادة، بفضل نظام التعليق ومستويات الراحة.



وصرح رولينسون: “إير تتمتع بتجربة قيادة منعزلة للغاية.. لطالما رغبت في تجربة مشابهة للقبة المحصنة داخل سيارة كهربائية.. وهذه هي البداية”.

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وقد أنهت لوسيد بناء مصنعها في ولاية أريزونا الأمريكية وستبدأ رسمياً بإنتاج موديل إير في النصف الثاني من 2021.