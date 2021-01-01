

نيسان روج 2021 تحصل على محرك تربو سعة 1.5 لتر نيسان روج 2021 تحصل على محرك تربو سعة 1.5 لتر

أطلقت نيسان السيارة روج للمرة الأولى في عام 2007، لتكون موديل 2008، وهي سيارة مدمجة تنتمي إلى فئة الـSUV، ومنذ إطلاقها وهي تلاقي نجاحًا جعلها أفضل سيارات نيسان مبيعًا في الولايات المتحدة حتى الآن، وقد بيع منها أكثر من ثلاثة ملايين نسخة. ومنذ أشهر قليلة أعلنت نيسان أن موديل 2021 من سيارتها الناجحة قد بدأ إنتاجه رسميًا في مصنعها بولاية تينيسي الأمريكية.



ورغم أن نيسان لم تحدد الموعد الذي ستطرح فيه السيارة رسميًا، فإنها تعلن بين الحين والآخر تفاصيل تتعلق بها ربما لإرواء فضول عملائها أو إثارة هذا الفضول أكثر، وقد أعلنت حديثًا أن السيارة روج 2021 ستحصل على محرك تربو ثلاثي الأسطوانات سعة 1.5 لتر. وقالت نيسان إن هذا المحرك الجديد جزء من برنامج تجريبي صغير لتقييمه، وقد يصبح جزءًا من التشكيلة إلى الأبد.



وقد تم تصنيف المحرك الجديد في روج ذات الدفع الأمامي بسرعة تصل إلى 48 كيلومترًا لكل ثلاثة لترات من الوقود عند القيادة في المدينة. ولا توجد حتى الآن أي مواصفات للقوة أو عزم الدوران للمحرك الجديد سعة 1.5 لتر، وقد قال متحدث باسم الشركة إن نيسان تخط لبرنامج تجريبي لهذا المحرك، لكنها لم تشارك أي تفاصيل أخرى.

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جدير بالذكر أن تصنيع الجيل الثالث من روج يحدث باستخدام تقنيات التصنيع المتقدمة، مثل الواقع الافتراضي والروبوتات التعاونية، وتقول نيسان إنها نشرت روبوتات تصنيع سيارات تعاونية عند إنتاج روج الجديدة أكثر مما استخدمته في إنتاج أي سيارة أخرى، وتُستخدم الروبوتات للمساعدة في عدد من الوظائف لضمان تنفيذ المهام المتكررة بنفس الطريقة في كل مرة، أما الواقع الافتراضي فقد استخدمته ليتمكن المهندسون من استكشاف المشكلات وإصلاحها قبل الانتقال إلى الإنتاج.كانت روج يتم إنتاجها في مصنع Smyrna Vehicle Assembly منذ عام 2013، وهو مصنع يعمل به سبعة آلاف شخص وقد أنتج أكثر من 14 مليون سيارة مختلفة منذ افتتاحه في عام 1983. وتعتبر روج الجديدة واحدة من ستة طرازات جديدة من نيسان سيتم طرحها بنهاية 2021، أما روج الجديدة فستُطرح هذا الخريف.