أسعار الدولار اليوم الأربعاء 17-3-2021

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أسعار الدولار اليوم الأربعاء 17-3-2021

تنشر «الدستور» أسعار الدولار اليوم الأربعاء 17-3-2021، في كافة البنوك المصرية المختلفة منها الحكومية مثل بنك مصر، والبنك الأهلي المصري، وغيرها مثل "بنك القاهرة، وبنك عوده، والبنك التجاري الدولي cib، وبنك الإسكندرية، وبنك أبو ظبي الإسلامي"، بالإضافة إلى البنك المركزي المصري.

ويتابن سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري داخل السوق المصرفي المصري، يوميًا، بحسب الأسعار اليومية الرسمية في البنوك المصرية، ولديكم كافة المعلومات عن تطورات العملة الأمريكية.

أسعار الدولار اليوم الأربعاء 17-3-2021

سعر الدولار في بنك مصر اليوم

سجل الدولار الأمريكي، اليوم، في بنك مصر "الحكومي"، عند الشراء 15.64 جنيه مصري، فيما بلغ سعره عند البيع 15.74 جنيه مصري.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري اليوم

وصل الدولار الأمريكي، اليوم الأربعاء، في البنك الأهلي المصري "الحكومي"، عند الشراء ١٥.٦٤ جنيه مصري وبلغ سعره عند البيع ١٥.٧٤ جنيه مصري.
سعر الدولار في البنك التجاري الدولي cib اليوم

بلغ سعر الدولار في البنك التجاري الدولي، اليوم، عند الشراء 15.66 جنيه مصري، وسجل سعره عند البيع 15.76 جنيه مصري.

سعر الدولار في البنك المركزي المصري اليوم

سجلت العملة الأمريكية، اليوم، في البنك المركزي المصري، عند الشراء 15.6416 جنيه مصري، ووصل سعره عند البيع 15.7740جنيه مصري.

سعر الدولار الأمريكي في بنك الإسكندرية اليوم

ووصل سعر الدولار الأمريكي، اليوم، عند الشراء 15.66 جنيه مصري، وسجل سعره عند البيع 15.76 جنيه مصري.

سعر الدولار الأمريكي في بنك عوده اليوم

بلغ سعر الدولار، في بنك عوده، اليوم، عند الشراء 15.66 جنيه مصري، وسجل سعره عند البيع 15.76 جنيه مصري.

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سعر الدولار الأمريكي في بنك أبو ظبي اليوم
سجل سعر الدولار الأمريكي، اليوم، عند الشراء 15.66 جنيه مصري، ووصل سعره عند البيع 15.76 جنيه مصري.

المصدر: الدستور

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