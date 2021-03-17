

أسعار الدولار اليوم الأربعاء 17-3-2021 أسعار الدولار اليوم الأربعاء 17-3-2021

تنشر «الدستور» أسعار الدولار اليوم الأربعاء 17-3-2021، في كافة البنوك المصرية المختلفة منها الحكومية مثل بنك مصر، والبنك الأهلي المصري، وغيرها مثل "بنك القاهرة، وبنك عوده، والبنك التجاري الدولي cib، وبنك الإسكندرية، وبنك أبو ظبي الإسلامي"، بالإضافة إلى البنك المركزي المصري.



ويتابن سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري داخل السوق المصرفي المصري، يوميًا، بحسب الأسعار اليومية الرسمية في البنوك المصرية، ولديكم كافة المعلومات عن تطورات العملة الأمريكية.



أسعار الدولار اليوم الأربعاء 17-3-2021

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