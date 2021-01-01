سجلت مبيعات سيارات الطاقة الجديدة في الصين، زيادة بنسبة 3.2 مرة على أساس سنوي في أول شهرين من العام الجاري وسط انتعاش مطرد في طلب السوق.
وذكرت الجمعية الصينية لمصنعي السيارات –في أحدث بيانات أصدرتها اليوم- أن مبيعات سيارات الطاقة الجديدة بلغت 289000 وحدة في شهري يناير وفبراير، وأنه في فبراير فقط، ارتفعت مبيعات سيارات الطاقة الجديدة 5.8 مرة على أساس سنوي لتصل إلى 110000 وحدة.
وأضافت أنه على الرغم من إرجاع الزيادة إلى القاعدة المنخفضة في العام الماضي بسبب تأثير "كوفيد-19"، إلا أن قطاع سيارات الطاقة الجديدة حافظ على نطاقه الكبير من خلال تسجيل أرقام قياسية جديدة في الإنتاج والمبيعات والصادرات لشهر فبراير.
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التعليقات على ارتفاع مبيعات سيارات الطاقة الجديدة في الصين بنحو 3 أمثالها
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