قررت الحكومة النرويجية الاستمرار في تفعيل الإعفاءات الضريبية أو ما يسمى بـ "الحوافز الخضراء" المفروضة على شراء السيارات الكهربائية، وذلك لتشجيع المواطنين على استبدال السيارات التي تعمل بالوقود بالسيارات الكهربائية التي لا ينتج عنها انبعاثات ملوثة للبيئة.
وتعد النرويج من الدول التي شهدت في العام الماضي تسارعا في التحول إلى السيارات الكهربائية واعتبرت أول دولة تضم سيارات كهربائية أكثر من السيارات المعتمدة بالوقود، كما وافق البرلمان النرويجي مؤخرا على تبني سياسة وطنية تهدف لتعميم استخدام السيارات الكهربائية بشكل كامل بحلول عام 2025.
وفي تقرير حديث، ارتفعت نسبة السيارات الكهربائية التي تعتمد على بطاريات إلى 54.3% من مبيعات السيارات في النرويج خلال عام 2020، مقابل 42% من مبيعات عام 2019، لتسجل بذلك أعلى معدل من السيارات الكهربائية والهجينة على الطرق.
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التعليقات على النرويج تقرر الإبقاء على الإعفاءات الضريبية للسيارات الكهربائية
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