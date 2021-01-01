اكتشاف بكتيريا "مجهولة" في محطة الفضاء الدولية

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اكتشاف بكتيريا "مجهولة" في محطة الفضاء الدولية

اكتشف باحثون من الولايات المتحدة والهند يعملون مع وكالة الفضاء الأميركية أربع أنواع من البكتيريا في محطة الفضاء الدولية، ثلاثة منها غير معروفة على الإطلاق.
وقال موقع "ساينس أليرت" إن ثلاث بكتيريات "مجهولة" عثر عليها بين عامي 2015 و2016، الأولى على لوحة علوية داخل محطة الفضاء الدولية، والثانية في القبة، والثالثة على طاولة الطعام.

وأضاف: "أما البكتيريا الرابعة فكانت معروفة، وعثر عليها داخل مرشح قديم أعيد إلى الأرض في عام 2011".

وتنتمي جميع السلالات الأربع إلى عائلة البكتيريا الموجودة في التربة والمياه العذبة، وهي تساعد في تثبيت النيتروجين ونمو النباتات.

وقال الباحثون إن البكتيريا الرابعة معروفة من قبل وتدعى "Methylorubrum rhodesianum"، موضحين أن أنواع البكتيريا المتبقية "غير محددة" ولا تنتمي إلى الأنواع المعروفة.

وتمت تسميتها: IF7SW-B2T وIIF1SW-B5 وIIF4SW-B5.

واقترح الفريق، بقيادة عالم الوراثة بجامعة جنوب كاليفورنيا، سواتي بيلاني، تسمية النوع الجديد "Methylobacterium ajmalii"، وذلك على اسم أجمل خان، عالم التنوع البيولوجي الهندي الشهير.

وقد يتساءل البعض كيف وصلت هذه البكتيريا إلى الفضاء؟
الجواب بسيط وهو أن رواد الفضاء الذين يعيشون في المحطة الفضائية كانوا يزرعون كميات صغيرة من الطعام لسنوات. لذلك، فإنه ليس من المستغرب أن نجد ميكروبات "نافعة" داخل الأتربة.

المصدر: سكاى نيوز عربية

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