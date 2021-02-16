

مع مخاوف لقاح أسترازينيكا.. هذه علامات الإصابة بجلطات الدم مع مخاوف لقاح أسترازينيكا.. هذه علامات الإصابة بجلطات الدم

تسببت المخاوف بشأن ارتباط الجلطة الدموية بلقاح أسترازينيكا بحالة ذعر في أوروبا، لكن الخبراء يشيرون إلى أن هناك أسباب عدة للجلطة الدموية قد تكون بعيدة عن اللقاح.



وأوقفت دول أوروبية مؤقتا، الجمعة، التطعيم باستخدام لقاح أسترازينيكا لحين صدور بيان مكتوب عن الهيئة الأوروبية المنظمة للأدوية يبدد كافة الشكوك بشأن أمان اللقاح.



وجاء إيقاف التطعيم بهذا اللقاح في ظل تقارير أشارت إلى تكون جلطات في الدم لدى بعض من تلقوه.

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لكن مسؤولو الصحة في بريطانيا والاتحاد الأوروبي ومنظمة الصحة العالمية أكدوا أنه لا يوجد في هذه المرحلة دليل على أن جلطات الدم نتجت عن اللقاح، وأن الأمر قد يكون مجرد صدفة.وتقول منظمة جلطات الدم في بريطانيا: "كثير من الناس لديهم القليل من الفهم أو لا يفهمون أبدا أسباب وتأثيرات الجلطة، وكيف يمكن الوقاية منها".وتعتبر الجلطات الدموية السبب الأول للوفاة في بريطانيا، حيث تودي بحياة واحد من كل 4 أشخاص يصابون بها.ومع ذلك، يمكن علاجهم مبكرا، إذا تم الانتباه للعلامات الخاصة بالجلطات الدموية، وفقا لخبراء الصحة.علامات الجلطة الدمويةووفقا لخبير صحي تحدث لصحيفة "الصن" البريطانية: "يحدث تجلط الأوردة العميقة عندما تتشكل جلطة دموية في أحد الأوردة العميقة بجسمك، عادة في ساقيك".أما إذا انتقلت الجلطة الدموية إلى الرئة، فإن هذا يسبب انسدادا رئويا، ويمكن أن يكون قاتلا.تشمل علامات وأعراض الإصابة بجلطات الأوردة العميقة ما يلي:تورم عادة في ساق واحدة (أو ذراع).ألم أو خدر في الساق.احمرار أو تلون الجلد الأزرق.دفئ الساق (أو الذراع) عند اللمس.أما أعراض الجلطة الرئوية فتشمل:ضيق مفاجئ في التنفس.ألم حاد في الصدر، قد يزداد الأمر سوءا مع التنفس العميق.تسارع دقات القلب.سعال غير مبرر، مصحوبا بمخاط ملطخ بالدم أحيانا.المخاطريمكن أن تحدث جلطات الدم لدى الأشخاص من أي عمر أو عرق أو جنس، ولكن من المرجح أن تحدث الإصابة بجلطات الأوردة العميقة إذا كنت:أكبر من 60 عاما.تعاني من زيادة الوزن.مدخن.تناول حبوب منع الحمل أو العلاج التعويضي بالهرمونات.لديك سرطان أو قصور في القلب.ولكن هناك أيضا بعض المواقف "المؤقتة" التي تجعلك أكثر عرضة لخطر الإصابة بجلطات الأوردة العميقة، وهذا هو السبب في أنها يمكن أن تحدث للأشخاص الذين ليس لديهم عوامل الخطر المذكورة أعلاه.يمكن أن تصاب بجلطة دموية إذا:أقمت في المستشفى أو غادرته مؤخرا - خاصة إذا كنت لا تستطيع التحرك كثيرا بعد العمليات الجراحية.الذهاب في رحلة طويلة لأكثر من 3 ساعات بالطائرة أو السيارة أو القطار.امرأة حامل أو إذا كان لديك طفل في الأسابيع الستة الأولى.ويمكن أن تنتج الجلطات الدموية أيضا كمضاعفات لبعض الأمراض، بما في ذلك أمراض القلب والسكري.