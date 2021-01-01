أفادت وسائل إعلام أمريكية بأن انفجارا قويا وقع فى مدينة أونتاريو بولاية كاليفورنيا، أدى إلى تدمير نوافذ المنازل المجاورة، وذكرت شبكة nbc news أن الحادث سببه انفجار ألعاب نارية في أحد المنازل حيث نصحت إدارة الإطفاء المواطنين بالابتعاد عن المنطقة.
ووقع الانفجار في منطقة سكنية بالقرب من شارع سان أنطونيو وويست مابل ستريت، وأظهر فيديو نشر على وسائل التواصل الاجتماعي الدخان الأسود يتصاعد فوق الحي واشتعلت النيران في منزل واحد على الأقل.
https://twitter.com/i/status/1371910566550274048
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التعليقات على انفجار كميات كبيرة من الألعاب النارية داخل منزل يهز كاليفورنيا.. فيديو
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