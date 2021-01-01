أوضح الدكتور أحمد رجب ، حقيقة رفع المقررات الدراسية الخاصة بالفصل الدراسى الثانى على المنصة الالكترونية استعدادا لعودة الدراسة مرة اخرى .
وقال الدكتور " أحمد رجب " ، أنه تم تحميل البرامج والمقررات الدراسية الخاصة بالفصل الدراسي الثاني وتجهيزها على المنصة الإلكترونية الخاصة بالكلية ، سواء المقررات التي سيتم طرحها "أونلاين" على المنصة الاليكترونية ، أو التي سيتم طرحها حضوريا للطلاب في مقر الجامعة
وكان قد أجرى الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة ، جولة تفقدية للاطمئنان على بدء امتحانات الفصل الدراسي الأول بجامعة القاهرة وتطبيق الإجراءات الاحترازية، حيث يؤدي الامتحانات نحو 270 ألف طالب وطالبة بالمراحل الدراسية المختلفة بجميع كليات جامعة القاهرة.
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التعليقات على عميد آثار القاهرة يوضح موقف مقررات الفصل الدراسى الثانى على المنصة الالكترونية
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