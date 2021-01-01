عميد آثار القاهرة يوضح موقف مقررات الفصل الدراسى الثانى على المنصة الالكترونية

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أوضح الدكتور أحمد رجب ، حقيقة رفع المقررات الدراسية الخاصة بالفصل الدراسى الثانى على المنصة الالكترونية استعدادا لعودة الدراسة مرة اخرى .



وقال الدكتور " أحمد رجب " ، أنه تم تحميل البرامج والمقررات الدراسية الخاصة بالفصل الدراسي الثاني وتجهيزها على المنصة الإلكترونية الخاصة بالكلية ، سواء المقررات التي سيتم طرحها "أونلاين" على المنصة الاليكترونية ، أو التي سيتم طرحها حضوريا للطلاب في مقر الجامعة



وكان قد أجرى الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة ، جولة تفقدية للاطمئنان على بدء امتحانات الفصل الدراسي الأول بجامعة القاهرة وتطبيق الإجراءات الاحترازية، حيث يؤدي الامتحانات نحو 270 ألف طالب وطالبة بالمراحل الدراسية المختلفة بجميع كليات جامعة القاهرة.

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وتفقد الوزير ورئيس الجامعة، أعمال الامتحانات بكلية طب قصر العيني، ورافقهما خلال الجولة الدكتورة هالة صلاح عميدة الكلية.واطمأن الوزير على سير أعمال الامتحانات في مختلف اللجان، مؤكدًا على أهمية تذليل العقبات التي تواجه الطلاب خلال الامتحانات، ومشيدًا بدور إدارة الجامعة في تحقيق الانضباط والانتظام أثناء سير الامتحانات بمختلف الكليات، وتوفير كافة السبل للطلاب لأداء الامتحانات بشكل منظم.