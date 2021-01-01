عميدة علاج طبيعى القاهرة : امتحانات الدراسات العليا المؤجلة أول إبريل القادم

كلية العلاج الطبيعي بجامعة القاهرة
كشفت الدكتور جيهان المنياوي عميدة كلية العلاج الطبيعي بجامعة القاهرة ، عن موعد امتحانات طلاب الدراسات العليا المؤجلة .
وقالت الدكتور جيهان المنياوى خلال تصريح لصدى البلد ، إن أمتحانات الدراسات العليا المؤجله من دور نوفمبر ٢٠٢٠ إلى ابريل ٢٠٢١ سيكون يوم السبت الموافق ٤ من ابريل القادم اونلاين على منصه البلاك بورد .
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وكان قد أجرى الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة ، جولة تفقدية للاطمئنان على بدء امتحانات الفصل الدراسي الأول بجامعة القاهرة وتطبيق الإجراءات الاحترازية، حيث يؤدي الامتحانات نحو 270 ألف طالب وطالبة بالمراحل الدراسية المختلفة بجميع كليات جامعة القاهرة.
وتفقد الوزير ورئيس الجامعة، أعمال الامتحانات بكلية طب قصر العيني، ورافقهما خلال الجولة الدكتورة هالة صلاح عميدة الكلية.
واطمأن الوزير على سير أعمال الامتحانات في مختلف اللجان، مؤكدًا على أهمية تذليل العقبات التي تواجه الطلاب خلال الامتحانات، ومشيدًا بدور إدارة الجامعة في تحقيق الانضباط والانتظام أثناء سير الامتحانات بمختلف الكليات، وتوفير كافة السبل للطلاب لأداء الامتحانات بشكل منظم.
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