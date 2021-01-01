اعتمد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية نتيجة امتحانات الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2020 /2021 بنسبة نجاح بلغت 98.43%. حيث تقدم لآداء الإمتحان 114728 طالب وطالبة حضر منهم 114532.
واعتمد المحافظ النتيجة العامة لإمتحانات الشهادة الإعدادية المهنية بنسبة نجاح 100 % حيث تقدم لآداء الإمتحان 2965 طالب وطالبة حضر منهم 2867.
واعتمد المحافظ النتيجة العامة لإمتحانات الشهادة الإعدادية للصم بنسبة نجاح 100 % حيث تقدم لآداء الإمتحان 66 طالب وطالبة ، كما بلغت نسبة نجاح الشهادة الإعدادية للنور للمكفوفين 80 % حيث تقدم لآداء الإمتحان 10 طلاب .
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التعليقات على اعتماد نتيجة الفصل الدراسي الأول بإعدادية الشرقية ونسبة نجاح 98.4%
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