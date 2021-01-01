دون غسيل.. خلطة سريعة للحفاظ عل نظافة البوتاجاز

بمجرد مسح وإزالة الدهون وبقع الطعام المتطايرة من على البوتاجاز بعد الطهي، نحافظ على نظافته دون الحاجة لغسيله بالكامل يوميًا.
وحتى يتم التخلص من رواسب الدهون على البوتاجاز بسهولة قبل أن تجف وتتكتل، يجب استخدام خلطة تنظيف سريعة تشاعد في تلميع وتنظيف البوتاجاز دون الحاجة لغسيله بعمق وهي كالتالي وفقا لما كشفت عنه الشيف غادة التلي :
طريقة التنظيف السريعة للبوتاجاز.
- في زجاجة بخاخ نملأ ربعها بالخل الأبيض وباقي الزجاجة بالماء مع ملعقة صغيرة من صابون الأطباق السائل، وعصير نصف ليمونة.
- ترج الزجاجة جيدًا لخلط كل المكونات.
- يرش سطح البوتاجاز بخليط الخل بعد الانتهاء من الطهي اليومي.
- يمسح البوتاجاز باستخدام فوطة جافة نظيف ليعود لامعا نظيفا.
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