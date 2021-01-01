دون غسيل.. خلطة سريعة للحفاظ عل نظافة البوتاجاز



خلطة سريعة للحفاظ عل نظافة البوتاجاز خلطة سريعة للحفاظ عل نظافة البوتاجاز

بمجرد مسح وإزالة الدهون وبقع الطعام المتطايرة من على البوتاجاز بعد الطهي، نحافظ على نظافته دون الحاجة لغسيله بالكامل يوميًا.



وحتى يتم التخلص من رواسب الدهون على البوتاجاز بسهولة قبل أن تجف وتتكتل، يجب استخدام خلطة تنظيف سريعة تشاعد في تلميع وتنظيف البوتاجاز دون الحاجة لغسيله بعمق وهي كالتالي وفقا لما كشفت عنه الشيف غادة التلي :



طريقة التنظيف السريعة للبوتاجاز.

- في زجاجة بخاخ نملأ ربعها بالخل الأبيض وباقي الزجاجة بالماء مع ملعقة صغيرة من صابون الأطباق السائل، وعصير نصف ليمونة.

- ترج الزجاجة جيدًا لخلط كل المكونات.

- يرش سطح البوتاجاز بخليط الخل بعد الانتهاء من الطهي اليومي.

- يمسح البوتاجاز باستخدام فوطة جافة نظيف ليعود لامعا نظيفا.

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ملاحظات للحفاظ على البوتاجاز:- في حال الرغبة في تنظيف البوتاجاز يوميًا، من الأفضل أن يغطى بورق الفويل للحفاظ عليه نظيفا لأطول فترة، مع الانتباه لتغيير ورق الفويل عند اتساخه مع تلميع البوتاجاز، للتخلص من الدهون المتراكمة أسفل ورق الفويل.- ممنوع تنظيف البوتاجاز برش واستخدام المواد الكيميائية المصنعة لإزالة الدهون؛ لأنها ستتلف شكل ولون سطحه المعدني.- عند تواجد بقع طعام محترقة على البوتاجاز، يجب إذابتها بوضع الصابون السائل مباشرة أعلاها، وتنظيفها بماء ساخن ثم تلميع البوتاجاز بالخليط السابق.