بأقل التكاليف.. طريقة عمل أجنحة الدجاج الهندية

آخر الأخبارالأسرة والطفل › بأقل التكاليف.. طريقة عمل أجنحة الدجاج الهندية

صورة الخبر: طريقة عمل أجنحة الدجاج الهندية
طريقة عمل أجنحة الدجاج الهندية

تقدم الشيف زينب مصطفى طريقة عمل أجنحة الدجاج بأقل التكاليف ومذاق مفضل يجعل جميع أفراد الأسرة يقبل على تناولها.

مقادير أجنحة الدجاج الهندية

نصف كيلو أجنحة دجاج
2 ملعقة كبيرة عسل أبيض
نصف ملعقة صغيرة فلفل أسود
ملح
2 ملعقة كبيرة كاتشاب
1 ملعقة كبيرة صويا صوص
2 ملعقة كبيرة زيت نباتي
1 ملعقة كبيرة باربيكيو صوص
1 ملعقة صغيرة أعشاب منسمة

طريقة تحضير أجنحة الدجاج الهندية

* يخلط الكاتشاب و الباربكيو مع الصويا صوص و العسل الأبيض مع رشة ملح و الفلفل الأسود و الأعشاب المنسمة ثم يقلب جيدا

* تتبل أجنحة الدجاج بخليط الكاتشاب

* يوضع في الفرن على درجة حرارة 220 و تترك حتى تمام الطهي
* تزين بالبقدونس و تقدم ساخنة

المصدر: elbalad

قد يعجبك أيضا...
أضف تعليق إقرأ التعليقات (0) أضف إلى المفضلة

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

إقرأ آخر الأخبار

الأكثر قراءة

التعليقات على بأقل التكاليف.. طريقة عمل أجنحة الدجاج الهندية

هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أضف تعليق

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
47433

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري

سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر مشاهدة
آخر الفيديوهات
خلال 30 أيام
خلال 7 أيام
اليوم
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager